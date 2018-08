Cafetaria sporthal heropent na faillisement 31 augustus 2018

De gemeente Vorselaar heeft samen met brouwerij Corsendonk een oplossing gevonden voor de uitbating van de cafetaria van de sporthal. Die was al even gesloten na een faillissement. "Tim Gubbelmans en zijn familie, allen afkomstig uit Vorselaar, zullen de cafetaria binnen een tweetal weken heropenen", zegt burgemeester Lieven Janssens. "Aan de sportverenigingen hebben we gevraagd om bij competitiematchen in tussentijd zelf drank te schenken." Met brouwerij Corsendonk werd ook overeengekomen om binnen enkele maanden de concessie stop te zetten. De cafetaria wordt dan weer beheerd door de gemeente. (VTT)