Broers serveren comfortfood in nieuwe foodbar 26 april 2018

In de Kerkstraat in Vorselaar kunt u vanaf nu genieten van lekkere comfortfood bij Intens Foodbar. De broers Filip en Kristoff Van de Pol baten er sinds gisteren hun nieuwe zaak uit. De zaak staat in het teken van de comfortfood maar ook van gezonde en vegetarische lekkernijen.





"Bij ons kan je kiezen tussen burgers, wokgerechten, pasta's en salades en meer en 's avonds kan je genieten van meer traditionele, grotere gerechten als gamba's en dergelijke", zegt Kristoff. "We zijn al zes jaar bezig met VDP-catering en traiteur maar toen dit pand vrij kwam te staan hebben we beslist om er een mooie zaak van te maken." Filip gaat zich nog vooral bezig houden met de traiteurszaak, Kristoff ontfermt zich over de foodbar.





Huisgemaakte gin

De broers zijn geboren en getogen in Vorselaar en dus goed gekend in de buurt. "Broodjes kan je bij ons niet verkrijgen, we willen niet de zoveelste broodjeszaak zijn maar toch andere dingen serveren. Qua prijsklasse kan je ons vinden tussen McDonald's en De Burgerij", lacht Kristoff. "We hopen dat de zaak een succes wordt, eventueel kunnen we dan uitbreiden naar levering aan huis maar dat is nog toekomstmuziek." Van maandag tot donderdag kan je in de zaak terecht tussen 7.30u en 20.30u, op vrijdag is de zaak tot 22.30u open. Zaterdag opent de zaak om 11.30u en sluiten de deuren weer om 22.30u. De broers serveren er ook hun eigen huisgemaakte gin Wild Boar, wat tevens een streekproduct is van Vorselaar. Reserveren is mogelijk. Meer info op www.intensfoodbar.be (MVBO)