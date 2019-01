Brent Boeckmans (23) zet naam onder eigen boekenreeks Kristof Baelus

15 januari 2019

18u17 0 Vorselaar Met slechts 23 lentes mag Brent uit Vorselaar trots zijn naam onder een vierdelige boekenreeks zetten. Met zijn voorliefde voor fantasy, een mooie reis doorheen Noorwegen en ‘Game Of Thrones’ in het achterhoofd waagde hij zich aan zijn eigen verhaal.

In 2013 maakte Brent een unieke reis doorheen Noorwegen en was in de ban van de prachtige natuur en de feeërieke uitzichten. Een jaar later begon hij aan zijn eerste eigen verhaal. “Met het uitzicht van Noorwegen in mijn achterhoofd en mijn voorliefde voor fantasy ben ik op mijn 19 jaar aan mijn eigen verhaal begonnen, voor het plezier”, lacht Brent. “De rode draad doorheen het ganse verhaal was er al snel, daarna begon ik aan het eerste verhaal.”

Nadat zijn ouders het gelezen hadden lag Brent zijn verhaal vooral op de kast, tot een vriend hem erop attent maakte dat hij enkele uitgeverijen moest contacteren. “Ik dacht niet dat het verhaal zo goed was, toch schreef ik enkele uitgeverijen aan”, zegt Brent. De Nederlandse uitgeverij Boekscout toonde interesse in zijn eerste verhaal. Na enkele aanpassingen in schrijfstijl wilde de uitgeverij het boek op de markt brengen. Het werd een dun boek in kleiner formaat waar Brent zeer trots op was.

“Ik had al snel 100 boeken verkocht van mijn eerste verhaal”, zegt Brent. “Het is leuk om te zien dat mensen interesse hadden in mijn verhaal.”

Een jaar later volgde het vervolg op zijn eerste boek. Ondertussen schreef hij reeds zes verhalen en bracht hij vier boeken uit. “De eerste twee verhalen zijn in kleinere boekjes uitgegeven, de vier volgende verhalen heb ik samengevoegd in twee boeken”, zegt Brent. “Eigenlijk schreef ik zes vervolgverhalen, uitgebracht in vier boeken.”

De kaft van de boeken geven de sfeer van de verhaallijn goed weer. “Ik heb deze niet zelf ontworpen, ik heb hier wel inspraak in gehad en ben zeer tevreden met het resultaat”, besluit Brent.

Rijk der Tien Provinciën

Wanneer koning Natus Immerman sterft, verscheurt een opvolgingskwestie het Rijk der Tien provinciën waar fracties elkaar bevechten. Intussen krijgt de jonge Bram Charter visioenen en gaat in opleiding bij de paters van Fort Dauw. Daar blijkt dat een duistere tovenaar de burgeroorlog voor zijn eigen doeleinden gebruikt en het hele koninkrijk in duisternis wil bedekken. Voor de hoofdpersonages Bram, Charter en Karle is het nu overleven in een wereld die verscheurd wordt door conflicten en oorlog.

“Mijn verhaal is met de vierdelige reeks echt rond, ik ben tevreden”, lacht Brent. “ Er zal zeker geen vervolgverhaal meer komen. Ik ben wel aan aan het schrijven aan een nieuw werk, maar dat zal iets totaal anders worden, zelfs een ander genre.”