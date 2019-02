Brandweer blust 12 uur lang maar kan hoeve met rieten dak niet redden Kristof Baelus

27 februari 2019

11u35 0 Vorselaar Brandweer zone Kempen heeft sinds dinsdagavond omstreeks 20.30 uur 12 uur lang het rieten dak van een hoeve in Sassenhout proberen blussen. Tevergeefs. Het gebouw ligt volledig in puin.

“Toen we aankwamen, zagen we alleen rookontwikkeling. Het leek mee te vallen. Maar toen we binnen gingen, zagen we op de eerste verdieping een grote vuurzee”, aldus de brandweer. “Het dak bestond uit platen en 50 centimeter riet. Met een kraan hebben we het dak stuk voor stuk moeten slopen om het te kunnen blussen.”

Voor deze klus kwam de brandweer van Herentals en Grobbendonk ter plaatse, ook brandweer Mol kwam ter plaatse met een kledingcontainer.

“We merkten dinsdagavond enkele uren nadat we de kachel hadden aangestoken dat er zich een rookontwikkeling voordeed”, zegt bewoner Fons Van den Brande (71). “Na enkele minuten zagen we dat het erger werd en hebben we de brandweer verwittigd. Ze spoorden ons aan naar buiten te lopen, binnen de kortste keren kwam de rook overal uit het dak van onze woning.”

Door de felle brand op de bovenste verdieping werd al snel de volledige houten steunbalk van het dak aangetast waardoor de brandweer in eerste instantie dacht dat ze enkel het dak niet meer konden redden. Even later bleek dat er geen enkele uitweg meer was en dat het dak gesloopt moest worden om de bluswerken te kunnen uitvoeren. Door de hevige brand werd uiteindelijk de hele woning verwoest.

Woensdagochtend omstreeks 8 uur zat het werk van de brandweerlieden er pas op maar het gebouw is totaal verwoest. De zijgevel is niet meer stabiel en het dak en de bovenverdieping is ingestort.

De oorzaak van de brand is vermoedelijk een vonk die vanuit de schouw naar het dak is overgesprongen. Op het moment dat de brand ontstond was de houtkachel van de bewoners in gebruik.

De bewoners hebben voorlopig onderdak gekregen bij enkele vrienden maar krijgen nog verdere steun van de gemeente.

“We weten niet wat we moeten doen, toen we hier gisteren vertrokken zag het er nog niet zo erg uit. Nu is alles verwoest”, zeggen de bewoners. “We zijn niet zeker of we dit ooit nog zullen kunnen herstellen. Het is een oud huis en de unieke balken zijn niet meer te vinden.”

Sassenhout werd gedurende de bluswerken in beide richtingen afgesloten, waardoor er heel wat commotie ontstond in de straat. “We hebben dinsdagavond en nacht lang buiten gestaan. Hoe hard de brandweer ook zijn best deed, het vuur onder het rieten dak was niet onder controle te houden”, zegt een buurtbewoner. “Uiteindelijk ben ik zeer laat gaan slapen maar ik kon de slaap niet vatten. Nu pas is het duidelijk hoe groot de ravage aan de woning van onze buren is.”