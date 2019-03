Auto en garage gaan in vlammen op Toon Verheijen

31 maart 2019

De hulpdiensten werden zaterdagavond opgetrommeld voor een autobrand aan Boulevard in Vorselaar. Een wagen die er in een garage aan een woning stond, is volledig uitgebrand. De oorzaak wordt nog onderzocht, maar het gaat bijna zeker om een accidentele brand. De garage zelf ook ook veel schade opgelopen. De brandweerlui van brandweerzone Kempen konden wel voorkomen dat het vuur oversloeg op de woning. Er was wel wat rookschade.