Actiev wil opnieuw gooi doen naar absolute meerderheid 20 juni 2018

02u54 0 Vorselaar Meerderheidspartij Actiev, de partij van burgemeester Lieven Janssens die in 2006 de absolute meerderheid wist te halen, is klaar met de lijstvorming. Er staan een vijftal nieuwe namen op de lijst. De partij heeft ook een nieuw logo.

Actiev behaalde in 2006 zes zetels, evenveel toen als CD&V. Zes jaar geleden verdubbelde het haar score en behaalde het plots een absolute meerderheid van 12 op 19 zetels.





De partij hoopt nu stiekem minstens even goed te doen als zes jaar geleden. "Het voltallige schepencollege komt weer op", vertelt burgemeester Lieven Janssens. "Ikzelf doe dat als lijsttrekker. Ook heel wat gemeenteraads- en OCMW raadsleden komen opnieuw op. Maar we kiezen ook bewust voor enkele nieuwe namen." Opvallend is ook dat 10 van de 19 plaatsen, een nipte meerderheid dus, worden ingevuld door vrouwen waarvan er twee in de top drie. De helft van de kandidaten is ook jonger dan 45 jaar. Nieuw zijn onder meer studente en Chiroleidster Nele Wuyts (19).





Zij organiseerde mee De Warmste Week in Vorselaar.





Niels De Ceuster (35) is voorzitter van het oudercomité van De Knipoog. Priscilla Geluykens (42) is actief als ondervoorzitter in OG Vorselaar. Glenn Van de Vel (43) is sectormanager bij een grote verzekeringsgroep en Viki Matheussen (46) was samen met haar man Gert Van Dingenen gekend als voormalig café-uitbater en is momenteel zaakvoerder van broodjesbar/koffiehuis 'Den Ouwe Post'.





(VTT)