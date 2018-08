ACTIEV giet programma in tekenfilms 11 augustus 2018

De partij van de burgemeester Lieven Janssens, ACTIEV, stelt haar programma voor aan de hand van zelfgemaakte animatiefilmpjes.





"Op onze nieuwe website posten we elke dag tot 14 oktober een animatiefilmpje over één van onze programmapunten", zegt burgemeester Lieven Janssens. "Dat wordt geanimeerd met audio- en beeldfragmenten, foto's en met de hand getekende animaties, gemaakt door drie Vorselaarse creatievelingen uit de televisie- en cartoonwereld. Het eerste animatiefilmpje vertelt meer over het bruisende dorps- en verenigingsleven in Vorselaar. " ACTIEV gaat onder meer voor de heraanleg van het martkplein en een groen park achter het gemeentehuis. (VTT)