7.000 desserten op tafel van 400 meter 900 JAAR VORSELAAR GEVIERD MET WERELDRECORDPOGING WOUTER DEMUYNCK

12 april 2018

02u31 0 Vorselaar De gemeente Vorselaar mocht in 2017 al 900 kaarsjes uitblazen, maar ook in 2018 is het feest nog niet gedaan. Als kers op de taart doet de gemeente op zondag 29 april een gooi naar het wereldrecord met een dessertenbuffet van maar liefst 400 meter lang op het kasteeldomein.

De voorbije maanden organiseerde het bestuur al tal van activiteiten om het 900-jarig bestaan van de gemeente uitgebreid te vieren. Volgens burgemeester Lieven Janssens (Actiev) ontbrak de kers op de taart nog. "We hadden al onder meer de Urban 900 Run en de historische wandeling, maar we misten nog iets feestelijks. We dachten eerst aan een picknicktafel, maar dat wordt al zo vaak gedaan. Zo ontstond het idee van een dessertenbuffet." Het wordt niet zomaar een dessertenbuffet, want Janssens wil het groots aanpakken. "Momenteel staat het wereldrecord van de langste tafel op 322 meter in Réunion (Frankrijk). Wij zijn van plan om een tafel van 400 meter te plaatsen vol met desserten en dat op de mooiste plek van Vorselaar - het kasteel. Al is het wereldrecord breken niet zozeer het doel van dit evenement, wel dat we gezelligheid creëren en er een feest van maken dankzij het buffet."





Voor één dag zal de slogan van Vorselaar niet 'Verrassend natuurlijk' maar 'Verrassend zoet' luiden. Het lijstje met zoete lekkernijen die zondag 29 april op het buffet zullen verschijnen is dan ook haast eindeloos. "We hebben onder meer 900 profiterols, eclairs, aardbeien en peperkoeken, 720 macarons, 400 cupcakes, 200 fruittaartjes en mini-koffiekoeken, 54 bakplaten met biscuit, 200 panna cotta's en speculaasmousses, 900 potjes rijstpap, chocomousse en tiramisu, een Averbode-koek van twee meter, hoge croquembouches en nog zoveel meer. Er komen ook gigantische eettorens en suikerconstructies van meer dan een meter hoog. In totaal willen we aan 7.000 porties geraken", vervolgt Janssens, die voor het buffet kan rekenen op de hulp van heel wat inwoners. "Er zijn veel Vorselaarse linken. 'Vandersmissen Feestservice' heeft de wijn geschonken, het 2290-bier 'Vorselazarus' zal beschikbaar zijn en op het buffet zal ook een nieuw streekproduct zijn intrede doen - de 2290-koffie 'Cross Roast'. Daarnaast hebben tal van lokale bakkers, traiteurs, chocolatiers, winkels, restaurants hun bijdrage geleverd, waarvoor ik hen alvast graag wil bedanken."





Kasteel

Zondag 29 april wordt het buffet om 15 uur geopend, vanaf 14 uur is er al muziek en animatie voorzien. Een treintje brengt minder mobiele mensen naar het kasteeldomein. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via www.vorselaar.be/dessert. Volwassenen betalen 5 euro, kinderen 3 euro. Momenteel hebben al zo'n 600 mensen zich ingeschreven, maar het streefdoel van de gemeente is - uiteraard - 900.