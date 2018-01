500 inwoners proeven wereldgeuren en -kleuren 02u45 0 Foto Peter Vanderveken

In De Dreef in Vorselaar heeft vorige zondag het evenement 'Vorselaar in geuren en kleuren' plaatsgevonden. Bezoekers aan het culinaire wereldfeest konden proeven van verschillende keukens en culturen.





Maar liefst 26 verschillende nationaliteiten waren vertegenwoordigd. De deelnemers waren ook voordien al geregeld samen gekomen tijdens een inburgeringscursus of een babbelgroep om Nederlands te oefenen. Het werd een groot succes. Maar liefst 500 mensen hadden zich ingeschreven voor het culinaire wereldfeest met muziek.





(JVN)