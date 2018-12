“Na vier jaar wijn verkopen in mijn woonkamer was het tijd voor een echte winkel” Pieter Greeve maakt van hobby beroep na onverwacht jobverlies Jef Van Nooten

09 december 2018

14u15 0 Vorselaar Pieter Greeve was al jarenlang gepassioneerd door wijn. Toen hij onverwacht zonder werk viel, bleek de zoektocht naar een andere job niet vanzelfsprekend. Hij maakte daarom van de hobby zijn beroep. Na vier jaar ‘Duurzame Wijnen’ runnen vanuit zijn woonkamer, vond Pieter het tijd voor een echte winkel in het centrum van Vorselaar.”

Pieter Greeve startte zijn wijnhandel ‘Duurzame Wijnen’ iets meer dan vier jaar geleden op. “In november 2014 ben ik er aan begonnen.” Waarom hij destijds die stap heeft gezet? “Wijn is altijd al een passie geweest. Op een bepaald moment ben ik geheel onverwacht zonder werk gevallen”, zegt Greeve. “Na enkele jaren tevergeefs naar een nieuwe job gezocht te hebben, gaf iemand in het zuiden van Frankrijk mij het schitterende idee om iets met mijn wijnkennis en –passie te doen.”

Voor een eigen winkel was er in november 2014 nog geen financiële marge. Het was ook niet zeker of het concept zou aanslaan. Maar vier jaar later heeft Pieter nu toch de stap gezet naar een eigen wijnwinkel, in de Kerkstraat in Vorselaar. “De voorbije vier jaar gebeurde alles bij mij thuis. De zomerproeverij organiseerde ik in de tuin, de eindejaarsproeverij in mijn woonkamer. Daarnaast trok ik naar wijnbeurzen om mezelf en mijn wijn kenbaar te maken. Maar nu heb ik een handelspand gevonden in het centrum van Vorselaar. Ik kon die kans niet laten liggen.”

Geschenk

‘Duurzame Wijnen’, de enige wijnwinkel in Vorselaar, opende zaterdag de deuren. “In Vorselaar is nog wel een andere wijnhandelaar, maar geen wijnwinkel. Er is bijvoorbeeld ook geen bloemenwinkel meer. Dus ik hoop ook dorpsgenoten te bereiken die op zoek zijn naar geschenkartikelen. Ook in Grobbendonk zit geen wijnwinkel, daarom proberen we ook daar veel reclame te maken. In Lille zijn er dan weer drie grote wijnwinkels, daar heb ik niks te zoeken.”

Wie de winkel van Pieter Greeve bezoekt, mag zeker zijn dat hij een duurzame wijn drinkt. “Mijn wijnsoorten zijn allemaal gemaakt met respect voor de natuur, vooral biowijn. Maar ik verkoop ook wijn dat geen biolabel heeft, maar waarvan ik weet dat hij op een natuurvriendelijke manier gemaakt is. Dat heb ik ter plaatse kunnen zien”, aldus Pieter Greeve. “Eveneens duurzaam is dat de wijnboeren waarmee ik samenwerk naar elkaar toe gaan om samen één pallet te maken en op te sturen. Dit om het transport naar België duurzamer te maken. En ik betaal ook een eerlijke prijs aan de wijnboer. Ook dat is duurzaam. De keuze voor duurzame wijnen is enerzijds uit overtuiging. Maar ook om mezelf te onderscheiden van andere wijnhandelaars. Er is veel concurrentie.”

Klanten van Duurzame Wijnen mogen zich aan voldoende uitleg van Pieter Greeve verwachten. “Mijn wijnsoorten hebben een verhaal. Op proeverijen vertel ik graag over de wijnboeren waarmee ik samenwerk. Die tien wijnboeren zijn vrienden geworden”, besluit Greeve.