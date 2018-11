‘Edma On Stage’ geeft podium aan startende artiesten Wouter Demuynck

29 november 2018

14u48 0

Op vrijdag 7 december 2018 vindt de eerste editie van ‘Edma On Stage’ plaats in zaal ‘Edma’ (Kerkstraat 29, Vorselaar). Het evenement is een samenwerking tussen Smile-events en B-entertainment en heeft als doel startende artiesten de kans te geven om zich te promoten. “Tijdens de eerste editie hebben we gekozen voor een diversiteit aan groepen, zo is er voor ieder wat wils”, klinkt het bij organisatoren Kristof Baelus en Dieter Vandenbergh. “Familiar Faces is een jonge indiepopband uit Leuven. Ze brengen eigen nummers waarvan de stem wel eens vergeleken wordt met Hooverphonic. Zij zullen de avond openen als voorprogramma. Nadien zal je met reCOVERed kunnen swingen met de grootste hits uit vier decennia pop- en rockgeschiedenis. Als reCOVERed je niet aan het dansen krijgt, kan niemand het. Afsluiten doen we met Synchronicity. Zij brengen de grootste hits van Sting & The Police.”

Tickets zijn te koop aan de kassa en kosten vijf euro. Via een mail naar kristof@b-entertaintment.be kunnen er ook tickets besteld worden. De deuren openen om 20 uur.