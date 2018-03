Voorpost houdt 'verboden' betoging in Gent Sam Ooghe

10 maart 2018

15u08

Bron: eigen berichtgeving 1 De extreemrechtse actiegroep Voorpost betoogt vandaag in Gent tegen de bouw van de nieuwe moskee in de Rabotwijk. Burgemeester Daniël Termont had de actie verboden, maar de Raad van State vernietigde die beslissing. Zowel Filip Dewinter als Gents gemeenteraadslid Johan Deckmyn tekenden present. De totale opkomst wordt geschat op zo'n driehonderd actievoerders. De betoging verliep onder toezicht van de politie zonder noemenswaardige incidenten.

Op de betoging zijn zo'n driehonderdtal actievoerders. "We vertegenwoordigen de stem van het volk", zegt woordvoerder Nick Van Mieghem. "De grootste moskee van Vlaanderen zal nu in een echte volkswijk staan. Dit zal een aantrekkingseffect hebben en verdere islamisering in de hand werken." De bouw van de moskee is principieel goedgekeurd. Over de financiële kant heerst nog onduidelijkheid. Uit de eerste berichten bleek dat de moslimgemeenschap de bouw volledig zelf zou bekostigen, maar er is ook sprake van cofinanciering.

Burgemeester Daniël Termont had de betoging verboden na eerdere incidenten met Voorpost. In 2016 kwam het tot relletjes met tegenbetogers. "Voorpost is enkel uit op provocatie", klonk bij Termont. Ook de politie gaf negatief advies om de betoging te laten doorgaan, omdat te veel manschappen nodig zouden zijn. De Raad van State vernietigde de beslissing van Termont, waardoor de betoging toch kan doorgaan. "De stad wil ons verantwoordelijk stellen voor die rellen, maar het waren de tegenbetogers die schuldig waren", zegt Van Mieghem. Voorpost verstoorde in oktober al de gemeenteraadszitting over de moskee in de Rabotwijk.

De politie is aanwezig met combi's, een heli en in burger. Er klinken slogans als 'geen jihad in onze straat', maar tot nu blijft het relatief rustig. De betogers, zo'n tweehonderd, komen ook met bussen uit Antwerpen en Nederland.