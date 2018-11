Voormalig sp.a-burgemeester Leona Detiège ziet geen graten in samenwerking met N-VA: “Ik had de uitgestoken hand van De Wever ook aangenomen” Nina Bernaerts en Patrick Lefelon

23 november 2018

19u44 0 Na zes jaar oppositie hebben de socialisten genoeg op de strafbanken gezeten, oordeelde Bart De Wever. Dus mogen ze mee aan de onderhandelingstafel en als het wat ordentelijk verloopt zitten ze straks ook mee aan de collegetafel. Een opvallende wending waar niet iedereen het mee eens is. “Ik had het ook gedaan”, reageert voormalig sp.a-burgemeester, Leona Detiège (75).

De achterban van de socialisten wist niet goed wat ze te horen kregen afgelopen maandag. In zee met de N-VA, toch niet na zes jaar van ‘sossen-bashing’ en een rechts anti-socialistisch beleid?

Had u die uitgestoken hand aanvaard?

De N-VA had weinig andere keuze na de pertinente weigering van Groen. Dan konden ze bijna niet anders dan naar de socialisten kijken. Ik had inderdaad ook op de vraag van De Wever in gegaan. Ik blijf van mening dat je, je verantwoordelijkheid moet opnemen en een stad niet onbestuurbaar mag maken. En je moet ervan uitgaan dat die uitgestoken hand en toenadering ook gemeend is.

Begrijpt u dat er veel tegenkanting is?

Dat snap ik wel, ja. Het is een onverwachte wending voor veel mensen. En bij sp.a hadden we vroeger ook de gewoonte om bijna wekelijks naar de militanten te trekken. Vele militanten willen dat nochtans wel. Maar de beslissing om te gaan onderhandelen kan je niet eerst naar honderd man brengen. We moeten nu vooral afwachten wat er onderhandeld wordt, hoe zwaar de sp.a kan wegen op het akkoord, en dat zal teruggekoppeld moeten worden naar de achterban. Hoe N-VA zes jaar geleden letterlijk het stadhuis bestormde, de manier waarop (rolt met ogen), dat heeft diepe wonden geslagen. Maar goed, de tijd heelt alle wonden.

Groen weigerde pertinent, voor, tijdens en na de verkiezingen om met N-VA te besturen, waarom kan sp.a dat wel?

Groen is toch een andere partij. Er is veel wantrouwen. Zij denken ook te veel aan die volgende stap, de nationale verkiezingen van 2019. Bij sp.a speelt dat minder. Ook in het Samen-verhaal is toch gebleken dat het water tussen sp.a en Groen heel diep is.

U heeft natuurlijk al met de voormalige Volksunie en Bart De Wever in een gemeenteraad gezeten.

Dat klopt, toen was dat wel wat evenwichtiger verdeeld. We zaten toen met Antwerpen ’94 (CVP, VU en onafhankelijken), Groen en SP in het college. Dan heeft niemand echt het overwicht. Ik was burgemeester maar probeerde vooral compromissen te zoeken. Ik was wel heel tevreden van toenmalig schepen Hugo Schiltz en ook met De Wever in de gemeenteraad kon je vergaderen. De figuur van De Wever is nu moeilijker omdat hij zoveel op de socialisten heeft afgegeven, maar goed, hij heeft ook andere partijen niet gespaard.

Als we kijken naar uw bestuur, zien we opvallend genoeg wel wat gelijkenissen met de dag van vandaag. Drugs waren minder van tel maar prostitutie des te meer. U bent die opkuis begonnen.

In mijn tijd werd er minstens evenveel over veiligheid gesproken als nu. Er waren veel meer schietpartijen en afrekeningen in het misdaadmilieu. Tijdens mijn burgemeesterschap heb ik het woord ‘kalasjnikov’ geleerd. Albanezen en Georgiërs die de prostitutie en het uitgaansleven hier in handen hadden. Op de duur werd het stadhuis letterlijk overspoeld door buurtbewoners van het Falconplein die de overlast niet meer aan konden, ze geraakten hun straat met de auto niet meer uit vanwege de carrousels. Hetzelfde aan de Handelstraat en de Offerandestraat waar de handelaars echt vroegen om in te grijpen. Niet zozeer de prostitutie maar wel de nevenactiviteiten waren de mensen een doorn in het oog. Maar wij hadden toen die slagkracht niet. Dus ik ben daar huis per huis gaan opkopen om bijvoorbeeld huisjesmelkerij tegen te gaan, wat in de gemeenteraad voor verhitte discussies zorgde. Zowel schepen Patsy Sörensen (oprichtster van prostitutie-hulporganisatie Payoke, red.) als ik stonden ook een tijd onder bewaking van de staatsveiligheid vanwege doodsbedreigingen.

De Wever zwaait de loftrompet voor uw aanpak daar.

Nochtans kreeg ik toen het verwijt te soft te zijn, maar zo soft waren wij niet. Ook niet als het gaat over de opvang van asielzoekers. De rijke gemeenten dumpten hun asielzoekers toen in Antwerpen. Ik ben toen in Brussel gaan pleiten voor een betere verdeling.

Het zijn dus sociale zaken waar de partijlijnen wel ver uit elkaar liggen.

Ja, dat denk ik wel. 10 procent sociale woningen is veel te weinig en creëert spanningen tussen de mensen zelf; ‘die man krijgt wel een sociale woning, en ik niet’, hoor je dan. Het doet geen goed aan de samenleving. De sociale wijken die gebouwd zijn onder socialistisch bestuur zijn niet goed maar dat kwam vooral door alles wat platgeslagen was na de Tweede Wereldoorlog. Nu nog steeds de 10 procent voor sociale woningen hanteren lijkt mij niet realistisch, ook als je kijkt naar de buurlanden.

Nu is mobiliteit een ‘hot’ item, werd er in uw tijd al over fietsers gesproken?

Dat was een hele andere discussie toen. Bij ons heerste de discussie of de Grote Markt wel autovrij moest worden. Maar daar ging de Vld volledig tegen in. Zij wilden met de auto tot aan het stadhuis rijden. Dat waren collegezittingen waar ik eerlijk gezegd niet graag naar toe ging. Maar de fiets speelde toen niet mee, helemaal anders dan nu. Ik denk niet dat mobiliteit zo’n zwaar twistpunt is nu. Alle partijen willen vooruit op dat vlak.

Bob Cools, Patrick Janssens, Bart De Wever, allemaal zijn ze ‘meneer den burgemeester’, u bent Léona voor de mensen. Hoe komt dat?

Zo heb ik het gewild. Als burgemeester moet je aanwezig zijn in de buurten, in de wijken, bij de mensen, je staat daar zo dichtbij, helemaal anders als minister. In die zin verschillen De Wever en ik enorm. Ik vind die stigmatiserende stijl van De Wever niet gepast. Ik liep mee in de begrafenisstoet van Mohamed Achrak die in 2002 neergeschoten werd en waar Abou Jahjah geprofiteerd heeft als oproerkraaier om de mensen op straat te laten komen. Ik was graag gezien in die gemeenschap.

Heeft u vertrouwen in het duo Beels en Meeuws?

Jinnih is een sterke madam, dat is ondertussen wel gebleken. Meeuws ken ik vooral nog als ambtenaar die degelijk werk levert. Het grote voordeel is dat hij de stad kent, ook financieel kent hij de draagkracht van de stad. Hij gaat niet beginnen dromen van onrealistische projecten.

Maandag wordt u 76, een speciale dag?

26 november heeft ondertussen wel een speciale connotatie gekregen ja. Op 26 november kreeg ik de burgemeesterssjerp en op 26 november werd Mohamed Achrak doodgeschoten, wat toen de start was van de rellen. Ik zat op restaurant, en gelukkig was er een ploeg van de RTBF die me op de hoogte hield van de situatie en kon ik ter plaatse gaan toen het uit de hand begon te lopen. Laat ons zeggen dat we ons altijd schrap moeten zetten voor de gebeurtenissen op 26 november. (lacht)