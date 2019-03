Vol Gildenhuis voor gewestelijke OKRA-modeshow Jean Eykmans

14 maart 2019

19u16 0

Zaal Gildenhuis in de Beerstraat in Meerhout liep helemaal vol voor de 10de editie van de gewestelijke OKRA-modeshow. Meer dan 300 leden van de OKRA-afdelingen van Meerhout en Laakdal - beide gemeenten tellen elk 4 afdelingen - woonden niet alleen de modeshow bij, de eigen leden liepen als volleerde mannequins zelf over de catwalk. De dames en heren showden kledij van de winkel Dilex en schoenen van de winkel Sterckx. Beide winkels zijn gevestigd in Tessenderlo. Als extraatje voor de jubileumeditie bood het gewestelijk bestuur de aanwezigen verwenkoffie en koffiekoeken aan.

“Deze formule van modeshow blijft zeer goed aanslaan bij onze leden. Het initiatief werd destijds genomen door mijn voorgangster Mia Nevelsteen van wie ik het voorzitterschap overnam. Dat we haar vandaag flink in de bloemen zetten is heel terecht.”, aldus Julienne Van de Ven, gewestvoorzitter en tevens voorzitster van OKRA Meerhout-Zittaart.