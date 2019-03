Zelfs de meest doorwinterde politici hebben hoge aaibaarheidsfactor in een ‘fluffy’ witte pyjama LXB

15 maart 2019

Op de Nationale Pyjamadag trok Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) op uitnodiging van de voorzitter van het Vlaams Parlement Jan Peumans (N-VA) naar de provinciale lagere en secundaire school aan het Hoeneveld in ‘s Gravenvoeren (Voeren). De twee nationale politici deden niet onder voor de kinderen, die vrijdag in hun pyjama op de schoolbanken zaten. Ze hadden een wit pak aangetrokken. Hiermee staken ze Bednet een hart onder de riem. Minister Crevits maakte van de gelegenheid gebruik om te luisteren naar de noden van de school. “Voor de provinciale school in Voeren en de lagere scholen in de naburige gemeente Riemst is er nood aan een coördinerend directeur die heel wat administratieve werklast kan wegnemen. Die weegt nu op de schouders van de directeurs van de verschillende scholen”, liet burgemeester Huub Broers verstaan.