Waterpeil van verschillende Limburgse rivieren even gevaarlijk hoog Toon Royackers

16 maart 2019

15u51 23 Voeren Het waterpeil van verschillende Limburgse rivieren stond zaterdagmorgen even gevaarlijk hoog. Onder meer de Berwijn in Moelingen trad buiten haar oevers. De hulpdiensten stonden paraat, maar gelukkig trok het water in de loop van de middag weer terug.

In juni 2018 liepen verschillende straten in Moelingen nog onder als gevolg van de hevige regenval. Het ging toen om de ergste overstroming die het kerkdorp ooit gekend had. Omdat het waterpeil zaterdagmorgen alweer snel begon te stijgen, hielden de inwoners hun hart vast. Ook de brandweer kwam de situatie op de voet volgen. Onder meer de straat ‘Elzen’ kwam tijdelijk blank te staan. Maar in de loop van de middag zakte het peil geleidelijk aan. Nergens bleek er gevaar voor de omwonenden.

De Demer tussen Hasselt en Diepenbeek trad eveneens buiten haar oevers. Daardoor was het voor studenten tijdelijk niet meer mogelijk, om via het naastgelegen fietspad naar de campus te trappen. De lokale politie vroeg de jongeren om voorzichtig te zijn, en de omgeving te vermijden. In Lanaken liep de ‘knuffelweide’ van kinderboerderij ‘Pietersheim’ onder water. Alle dieren konden daar tijdig in veiligheid gebracht worden. De rivier de Maas bereikte zaterdag het pre-waakpeil. De waterstand van de Demer in Lummen en de Kleine Herk in Alken werden eveneens in de gaten gehouden. Zaterdagnamiddag leek het water echter overal weer te zakken.