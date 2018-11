Wagyu-koeien verlaten domein Altenbroek “We kunnen ze niet onderhouden” LXB

12 november 2018

Sinds 2000 lopen op het domein van Altenbroek Wagyu-koeien rond. Het zijn Japanse koeien die wereldwijd gegeerd zijn voor hun vlees van hoge kwaliteit. De koeien dreigen nu te verdwijnen uit Voeren. “De nieuwe eigenaar van het kasteel op Altenbroek en de weilanden in de omgeving wil niet meer weten van de koeien”, zegt Rik Palmans van Natuurpunt Voeren.

Prachtdieren

“Natuurpunt kunnen ze niet verzorgen”, vult hij aan. “We hebben daar niet genoeg mensen voor. Jammer, het zijn dieren van een uniek ras. Na 15 jaar hier rondgelopen te hebben, moeten we allicht afscheid van hen nemen. De eigenaar gaat de kudde die vandaag nog een 20-tal koeien telt, van de hand doen. Waar ze dan terechtkomen, weten we niet.”

Super beef

“De Japanse koeien mogen niet geëxporteerd worden, vertelt Rik Palmans. “Hierbij is de uitzonderlijke kwaliteit van het vlees van de Wagyu-koeien een doorslaggevend argument. Toch worden ze buiten Japan gekweekt. Dat gebeurde in de VS en later in Europa. 15 jaar geleden arriveerden ze in Altenbroek. Het zijn keizerlijke koeien. Ze worden niet voor de melk gekweekt, enkel voor het vlees. Hun vlees is van zodanige kwaliteit dat het helemaal doordrongen is van vetaders. Daardoor kan je vlees als het ware bakken in het eigen vet van de koeien”, legt Palmans verder uit. De Wagyu-koeien zijn de kaviaar onder het rundvlees. Ook leveren ze super beef.

Plannen

Hun verblijf in Altenbroek staat op de helling, nu David Van Brakel die een paar weken terug het kasteel en omliggend domein Altenbroek gekocht heeft. “Volgens hem horen de koeien niet in het plan thuis om van het kasteel een chique hotel met faciliteiten voor wellness te maken.” De Japanse koeien werden door de vorige eigenaar, een Nederlandse investeringsgroep, naar Altenbroek gebracht. Hij zag in de koeien een meerwaarde voor het domein en natuurgebied Altenbroek. De investeringsgroep raakte in financieel slechte papieren, legde de boeken neer en werd failliet verklaard. Het kasteel kent een rijke geschiedenis. “Het dateert uit de 13de eeuw en werd jaren bewoond door de adellijke familie De Schiervel die overigens de eerste gouverneur van de provincie Limburg was”, lichtte Rik Palmans toe. Later kwam het in handen van Wim Claessen die er ook verbleef. Tot een Nederlandse investeringsgroep het kasteel kocht en het ombouwde tot een horecazaak met hotel, goed voor 32 kamers. David Van Brakel die het kasteel na de faling overnam, gaat er een Saillant Hotel met op termijn 60 kamers van maken.