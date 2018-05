Vrouw in coma na zwempartij in kinderbadje ONDUIDELIJK OF DAMLA ONWEL WERD DOOR EPILEPSIEAANVAL, HITTE OF ALCOHOL TOON ROYACKERS

29 mei 2018

02u44 0 Voeren De 27-jarige Damla A. uit Brugge vecht nog steeds voor haar leven, nadat ze afgelopen zondag bijna verdronken was in een kinderbadje op camping Bergzicht in Teuven. De buren die probeerden de Brugse nog te reanimeren.

"We zijn hier heel goed bevriend geraakt met Damla, een vrouw die we op de camping hebben leren kennen", legt bewoonster Amy Blom van camping Bergzicht aan de Varnstraat in Teuven uit.





"Ze was er zondag zelf gezellig bij komen zitten, omdat we een feestje te vieren hadden. Er stond ook een zwembad opgesteld voor ons kindje. Omdat het erg warm was, besloot Damla daar zondagnamiddag zelf even in te ploeteren. Dat vonden we helemaal geen probleem. Terwijl we zelf binnen gingen afkoelen, bleef de vrouw maar in het water liggen. Daarom besloten we toch maar even te gaan kijken. Pas toen zagen we dat ze het bewustzijn had verloren. Ze zag blauw en haar buik was al wat opgezwollen. Het badje was nochtans maar voor 50 centimeter gevuld. We hebben haar uit het zwembad gesleurd. Gelukkig kan mijn vriend Michael reanimeren. Hij ging meteen aan de slag met hartmassage en beademing, terwijl we ook de hulpdiensten verwittigden. Binnen de vier minuten stonden de eerste wagens al op de camping. Zelfs een traumahelikopter werd ingezet om haar te helpen. We zagen haar even bijkomen. Ze is dan in kritieke toestand naar het Citadelziekenhuis van Luik gebracht. We hebben gehoord dat ze nog steeds in een coma ligt."





Aanval?

Amy Blom en haar vriend Michael zijn er het hart van in.





"De politie heeft ons verhoord om te weten wat er gebeurd was. We mochten niet meer in ons tuintje komen, en alles werd afgespannen met een politielint. We kennen Damla nog niet zo heel lang, maar we trokken hier gezellig samen op. Zondag hebben we nog geprobeerd om haar familie te contacteren. Uiteindelijk kon de politie hen bereiken. Wat er misgelopen is, weten we ook nog niet. Ze had een glas gedronken met ons, maar ze had ons ook verteld dat ze aan epilepsie lijdt. Mogelijk heeft ze net in het water wel een aanval gekregen? We hopen alleszins dat ze goed herstelt."





Het parket van Limburg liet maandag bij monde van woordvoerder Bruno Copin weten dat er geen aanwijzingen zijn dat het om een misdrijf gaat. "We zoeken wel nog uit hoe het kon dat de vrouw bijna verdronk, en of er eventueel sprake is van verzuim."





De tuin werd zondagavond weer vrijgegeven. "Het badje gaan we nu snel weer opruimen", besluit Amy Blom. "We hebben het water er al grotendeels uitgehaald, maar het roept nare beelden op. Daarom willen we het snel weg."