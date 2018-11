Voor het eerst opgekomen bij verkiezingen en over twee jaar al burgemeester: “Ik ben een nieuwkomer, maar politiek zit in mijn DNA” Burgemeester Huub Broers geeft in 2021 sjerp door aan Joris Gaens (31) LXB

05 november 2018

12u00 0 Voeren Op 31 januari 2021, de dag waarop burgemeester Huub Broers 70 jaar wordt, geeft hij de sjerp door aan Joris Gaens (31) die voor Voerbelangen bij de voorbije verkiezingen voor het eerst opkwam. “Ik ben dan 20 jaar burgemeester geweest”, zegt Huub Broers. “Op mijn 70ste wil ik de sjerp niet meer dragen.”

Twee jaar zal hij nog burgemeester zijn. Maar hij kondigt nu al z’n opvolger aan. “Zo schep ik duidelijkheid bij de bevolking”, zegt Broers. “En ik vermijd eventuele spanningen.” Met Joris Gaens kiezen Voerbelangen en hun kopman Broers resoluut voor verjonging en vernieuwing binnen de partij, de gemeenteraad en het OCMW. “We geven de kans aan de dertigers om hun verantwoordelijkheid op te nemen in de bestuursorganen van de gemeente. Liefst zeven nieuwkomers gaan zowel in de gemeenteraad als het OCMW zetelen, en ze nemen ook daar een functie op.”

Blitzcarrière

Joris Gaens, een ambtenaar bij de Vlaamse overheid, wordt vanaf januari 2019 twee jaar voorzitter van het OCMW (nadien wordt hij opgevolgd door Hilde Broers, de dochter van Huub) en in de laatste vier jaar van de legislatuur zal hij Broers opvolgen als burgemeester. Een blitzcarrière! “Ik ben nieuw in de politiek maar politiek zit in mijn DNA”, zegt Gaens. “M’n vader zat 6 jaar in de gemeenteraad, m’n oom zelfs 18 jaar. Thuis werd veel over politiek gesproken.”

Joris Gaens wil deze unieke kans met beide handen grijpen. “Het is een hele uitdaging maar ik besef wat er op me af zal komen. Ik wil m’n steentje bijdragen om de rust en het landelijke karakter van de gemeente te blijven bewaren. Mijn hart klopt voor Voeren, ik ben er geboren en getogen.” Hij wil een andere burgemeester zijn dan Huub Broers, van wie hij in de provinciale school geschiedenis kreeg. “Ik kan niet zoals Huub overal aanwezig zijn als zich in de gemeente iets voordoet”, zegt Gaens. “Ik kan terugvallen op een goed werkende en uitgebouwde administratie, brandweer en politie. Ik ga niet voltijds burgemeester zijn, ik blijf halftijds voor de Vlaamse overheid werken. Daar zit ik aan de bron en kan ik door m’n contacten van nut zijn voor de gemeente. Ik heb sociale geografie gestudeerd. Dat kan helpen bij dossiers van ruimtelijke ordening.”

“Ik word niet voor de leeuwen gegooid, ik krijg de volle steun van Huub en Voerbelangen. Ik zal nooit een politiek dier worden zoals Huub.” Volgens Broers hoeft dat ook niet. “Hij maakt geen sprong in het diepe. Ik ga hem blijven ondersteunen en waar nodig raad geven. Het argument dat hij te jong zou zijn om burgemeester te worden, gaat niet op. Ik was 36 toen ik in de gemeenteraad kwam. Ik heb in de oppositie woelige tijden meegemaakt en ik ben gegroeid in de politiek. Vandaag is de taalkwestie voorbij, en de jongere generatie kan meteen aan de bak.”