Voerbelangen zet in op verjonging 15 maart 2018

02u43 0 Voeren Voerbelangen, de partij van burgemeester Huub Broers (66), gaat resoluut voor verjonging en vernieuwing. "De tijd is er rijp voor", zegt Broers. "Vandaag zijn 6 van onze 10 raadsleden 60 jaar of ouder. De verjonging vertaalt zich op de kieslijst. Daar staan al 9 kandidaten op die jonger dan 60 zijn.

Voeren is een gemeente op de taalgrens met faciliteiten voor Franstalige Voerenaars. In zo'n gemeente wordt naast de gemeenteraad ook het OCMW-bestuur en de schepenen rechtstreeks verkozen. Ook hier voert Voerbelangen een verjonging en vernieuwing door. "We hebben nu een convenant afgesloten waarin staat dat maximaal maar een op de vijf verkozenen 60 jaar of ouder mag zijn", stelde de burgemeester. "Tegen eind 2021 moet het convenant toegepast worden."





Shortlist

Zes jaar geleden wilde Voerbelangen al de nieuwe regel invoeren. "Toen is het er niet van gekomen", zegt Broers. "We hebben er te weinig op ingezet. Nu trekken we volop de kaart van verjonging en vernieuwing. Momenteel hebben we een shortlist van 10 relatief jonge mensen, van wie nu al vier hebben toegezegd op de lijst te gaan staan. Bij de selectie kijken we niet enkel naar hun uitstrlaing. Ook moeten ze inhoud hebben." Maar wat gebeurt er dan met nog actieve 60- plussers die uit de boot vallen? "Ze blijven politiek actief. Meer nog, ze krijgen een belangrijke taak om verkozenen en andere nieuwkomers voor te bereiden op een (eventueel) mandaat. Mijn lot zelf hangt ook af van de kiezers.Ik wil nog graag burgemeester worden. Maar één zaak heb ik al beslist: tot m'n 70 blijf ik politiek actief. Eind januari 2021 word ik 69 en ik ben dan 20 jaar burgemeester." (LXB)