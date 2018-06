Van een kabbelend riviertje naar... DIT AANHOUDENDE REGEN ZET CENTRUM VAN MOELINGEN BLANK TOON ROYACKERS

02 juni 2018

02u57 0 Voeren De aanhoudende regenval én het vele water van de hoger gelegen dorpjes, hebben gistermiddag het centrum van Moelingen blank gezet. Het riviertje de Berwijn werd in een mum van tijd één kolkende massa die straten, kelders én woningen deed onderlopen. "Ongezien," zegt ook burgemeester Huub Broers.

Brandweerzone Oost Limburg snelde met pompen en zandzakjes naar Moelingen. Maar het water tegenhouden, bleek gewoon onmogelijk. De lokale politie sloot alle invalswegen naar het dorpje af, en vroeg iedereen met aandrang om de hele omgeving te vermijden. In het gemeentehuis werd intussen een crisiscentrum ingericht en de Civiele Bescherming kwam mee helpen. Burgemeester Broers kondigde het gemeentelijk rampenplan af. "Een wateroverlast van deze omvang hebben we bij mijn weten nog nooit meegemaakt. Tegen zo een massa water kunnen we gewoon niets meer beginnen." Veel bewoners waren gistermiddag compleet verrast. "'s Ochtends was de Berwijn nog een klein kabbelend riviertje, tegen de middag werd het deze ongeziene stroom," zegt Maurice Lexis van taverne 'De Berwijn'. "We zijn nog maar een maand open, en dan maken we dit al mee. We hadden uiteraard gehoord dat hier in 1998 al eens een zware overstroming was geweest, maar zoiets zou zich nooit meer kunnen herhalen werd gezegd. Er waren immers maatregelen genomen. Maar vrijdag is het dan toch gebeurd. Brandweerlui snelden nog met zandzakjes naar onze zaak, maar dat hielp niet meer. Alles gutste recht van de rivier naar binnen. De schade is gigantisch: koelkasten, onze piano, tafels en stoelen zijn verloren. We gaan van vooraf aan opnieuw moeten beginnen."





Overbuurman Jorg Montforts heeft een Bed & Breakfast 'Laken en Servet'. "Mijn vrouw belde dat het riviertje razendsnel aan het stijgen was. Maar voor ik thuis was, liep het water al door onze straat, en even later stroomde de Berwijn recht door onze eetzaal. Het water stond er ruim veertig centimeter hoog. Ongelofelijk hoe snel dat ging. De vloer die we deze week pas gelegd hebben, zien we al niet meer liggen onder het water. De kastjes die we pas nieuw geplaatst hadden, zijn verloren. Ik heb de klanten voor de volgende dagen noodgedwongen moeten afbellen." Bij het ter perse gaan waren de hulpdiensten nog volop in de weer om het water te bedwingen. Intussen werd ook angstvallig uitgekeken naar de aankomende buien en het extra water dat van de omliggende weilanden nog naar de Berwijn zou stromen. "Ondanks de ellende wil ik de hulpverleners wel bedanken," benadrukt Maurice Lexis van taverne 'De Berwijn'. "Ze hebben voor ons gedaan wat ze konden."