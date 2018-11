Twintiger riskeert twee jaar cel voor fatale slag op kermisfuif “Hij is gewoon gevallen” VCT

19 november 2018

17u16 0 Voeren Een 28-jarige zaakvoerder uit Voeren riskeert een celstraf van twee jaar omdat hij een slag gaf aan een dorpsgenoot op een kermisfuif in zijn dorp op 5 september 2016. Het slachtoffer viel met zijn hoofd op de grond, was 48 uur in levensgevaar, lag vier weken in coma en moest zes maanden revalideren. “Hij heeft me bij mijn kraag gegrepen. Ik heb hem weggeduwd en hij is gevallen,” weerlegde de twintiger, die zelf ook als vrijwilliger werkt voor de ambulance en de brandweer.

De discussie ontstond nadat de dj om 2u30 het einde van het feest had aangekondigd. “De kermisfuif in Moelingen was toen gedaan,” beschreef de aanklager. “De muziek lag stil, het licht was aan. Er ontstond een discussie tussen de twee nadat het slachtoffer als lid van het organiserend comité aan K. had gevraagd om naar huis te gaan. Hij heeft hem bij zijn kraag getrokken en K. heeft een slag gegeven.” Ook het slachtoffer zelf, sprak van een serieuze vuistslag op zijn slaap. De man, die voordien als heftrukchauffeur werkte, is invalide en heeft nog steeds last van epilepsieaanvallen. “Door die slag is alles in zijn hoofd door elkaar geschud,” benadrukte zijn advocaat. “Het komt nooit meer helemaal goed met hem want er zijn nog steeds restletsels. Hij kan niet meer werken en kan ook zijn eigen zaken niet meer beheren.” Ze vroeg de aanstelling van een deskundige.

Ongelukkige val

Volgens de beklaagde zat het verhaal anders in elkaar en reageerde het slachtoffer rgeïrriteerd omdat hij als enige van de groep de toogmedewerker tegensprak toen die vroeg om naar huis te gaan. “Hij greep me bij mijn kraag en wilde mij naar buiten trekken. Ik heb dan een slagbeweging gemaakt, zo van ‘laat me los’. Hij viel en ik ben nog meegevallen om zijn val te breken. Ik zag dat hij niet meer reageerde. Omdat ik jaren zelf als vrijwilliger voor de ambulance heb gewerkt, zag ik meteen dat dit niet klopte. Ik heb onmiddellijk een verpleegkundige die in de buurt was erbij geroepen en we hebben de ambulance gebeld.”

Wettige zelfverdediging

Bert Partoens, de advocaat van de twintiger, benadrukte de vele getuigenverklaringen die de versie van de twintiger bevestigden. “Waarom moest tegenpartij mijn cliënt bij zijn kraag grijpen? Hij maakte niet eens deel uit van het veiligheidspersoneel. Mijn cliënt heeft hem tot vier keer toe gevraagd om van hem af te blijven, maar dat deed hij niet. En ja, dan heeft mijn cliënt hem een duw gegeven. Een duw, geen slag. Tegenpartij is dan gevallen. Die val op zijn achterhoofd heeft enorme schade veroorzaakt die niemand heeft gewild.” De raadsman vroeg de vrijspraak op basis van wettelijke zelfverdediging. “Tegenpartij heeft als eerste ongepast gereageerd door hem bij de keel te grijpen en niet te willen stoppen. Iedereen moet met zijn handen van een andere persoon afblijven. Hij moest hem niet naar buiten trekken als hij zelf niet van de security was. Wat mijn cliënt deed was het minst ingrijpende dat je op zo’n moment kan doen.” Ondergeschikt pleitte hij dat de twintiger uitgelokt werd. Hij benadrukte het blanco strafblad van de zelfstandige. “Hij werkt ook als brandweerman en ambulancier. Dat wordt men niet als met een heethoofd is,” sloot hij af.

Op 17 december volgt het vonnis in de zaak.