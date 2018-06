Treinverkeer onderbroken 02 juni 2018

Door een weggespoelde spoorbedding werd vrijdagmiddag het treinverkeer tussen Visé en Eijsden (Nederland) onderbroken. Ter hoogte van Voeren was de spoorlijn onstabiel geworden. Het is nog niet duidelijk of het treinverkeer op de lijn vandaag al kan hernomen worden. (RTZ)