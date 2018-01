Stormweer zet 960 gezinnen zonder stroom 02u30 0

Op oudejaarsdag viel bij 960 huishoudens in Remersdaal, Sint- Pieter en Sint- Martensvoeren en Teuven - 60 procent van het aantal woningen in Voeren - de stroom uit. Van half acht tot half tien 's morgens zat de overgrote meerderheid van de mensen er zonder stroom. Technici van netbeheerder Infrax deden al het mogelijke om de panne te herstellen.





In Nurop en De Plank lag een dubbele oorzaak aan de basis van de stroomonderbreking. "De stormwind en het feit dat bovengronds oude kabels hangen, zorgden ervoor dat op drie plaatsen de leiding geknakt was", aldus burgemeester Huub Broers.





Begin van de maand gaat burgemeester Broers op een vergadering met Infrax ervoor pleiten in eerste instantie de kabels van Nurop tot Krindaal die nu over een legte van zo'n twee kilometer boven de grond hangen te vervangen door een ondergrondse leiding. "We sturen er ook op aan de andere oude leidingen onder de grond te steken", aldus nog Broers. (LXB)