Spaanse drugshonden trainen in Voeren GEMEENTE BLIJKT, ALS KRUISPUNT VOOR DRUGSTRAFIEK, IDEALE OEFENPLEK TOON ROYACKERS

13 april 2018

02u52 0 Voeren Bijzondere versterking deze week voor de politie in Voeren. Naast de federale collega's, de hondensteun én de Nederlandse politie kwamen zelfs de Spaanse collega's gisteren deelnemen aan een anti-drugsactie. De Spaanse korpsen willen hun drugshonden trainen, en vonden daarvoor in Voeren de ideale locatie.

"We hebben slechts 600 meter autosnelweg in Voeren", zegt burgemeester Huub Broers (N-VA). "Maar het is een erg beruchte plek hier aan de grensovergang tussen België en Nederland. Je zit immers pal op het traject van Maastricht naar Luik. Hier wordt duidelijk drugs getransporteerd, geleverd en verhandeld. En het gaat helaas niet alleen om het softe spul."





Opleiding

Nochtans doet de gemeente, samen met de Nederlandse collega's, heel wat inspanningen om weerwerk te bieden.





"Hoewel we een kleine gemeente zijn: de hinder van die drugstrafiek is groot", zegt Broers. "We zetten er dan ook zwaar op in, en een paar keer per jaar houden we een grote actie zoals deze. Speciaal daarvoor werden we deze keer gecontacteerd door de Spaanse politiecollega's. Zij wilden hun drugshonden trainen, en ze wilden zeker zijn dat hun honden ook effectief iets zouden vangen. Daarom kwamen ze naar de grensovergang in Voeren. Hier is de kans helaas groot."





Dweilen met kraan open

"Het is dweilen met de kraan open, maar het is onze morele plicht", vindt ook korpschef Ronin Cox. "In verhouding met andere politiezones zetten we hard in op anti-drugsacties. En dat levert toch zijn resultaten op. Zelf hebben we geen drugshond, omdat zo'n gespecialiseerd dier erg duur is. Maar de hondensteun van de federale politie komt ons regelmatig helpen. En nu krijgen we dus zelfs onverwacht hulp van onze Spaanse politie-collega's. Niet alleen is de trafiek en helaas de kans om iets te vangen groot, we hebben ook onze technieken en de uitstekende samenwerking met de Nederlandse collega's. Daar kunnen ze in Spanje eveneens iets van opsteken."





Kleine vangsten

Gisterenavond werden de eerste kleinere drugsvangsten in beslag genomen. "De Spaanse drugshonden komen goed van pas", lacht burgemeester Broers. "Maar de waardering is wederzijds. Zo is in Spanje elke agent zelf verantwoordelijk voor de opleiding van zijn eigen hond. Er is daar geen goede organisatie, zoals bij ons in België. Daarom komen ze hier in groep eens kijken hoe wij dat doen. En zoals je ziet: gaan de Spaanse drugsdealers binnenkort goed moeten uitkijken. Of de Spaanse politie hier zo maar controles mag houden op de snelweg in Voeren? Dat niet: maar het gaat om een gemeenschappelijke actie. Wie hier door de politie van Benidorm en Gerona tegen de lamp loopt, wordt verder vervolgd door de Belgische politie. Er is geen ontkomen aan."





De actie liep nog door tot donderdagavond laat.