Slachtoffer riskeert net als homejackers negen jaar cel T.H. STUURDE ALBANEZEN UIT, EN KREEG ZE LATER ZELF 'OP BEZOEK' VERONIQUE COOPMANS

26 april 2018

02u26 0 Voeren De vijf Albanezen die een koppel zeventigers in Voeren drie uur lang gekneveld, vernederd en geslagen hebben, kijken aan tegen celstraffen van zeven tot negen jaar. Ook de vijftiger die de overvallers gestuurd had en wiens vriendin en baby later zelf door hen gegijzeld werden, zou de celdeur wel eens negen jaar achter zich kunnen zien dichtvallen.

De homejackers drongen op 19 september 2015 de Voerense villa van de Nederlandse zakenman J.K. en zijn echtgenote A. binnen. Het koppel, dat aan de brutale feiten blijvende invaliditeit overgehouden heeft, kon het niet aan om gisteren zelf naar de rechtbank te komen. Hun advocaat Bert Partoens maakte al snel duidelijk waarom, toen hij beschreef wat ze die zaterdagochtend moesten doorstaan. "Het tart alle verbeelding", sprak hij. "Een man van 75 jaar oud die net enkele baantjes gezwommen had, werd naakt van onder de douche gehaald - nadat eerst de douchedeur verbrijzeld werd. Mijn cliënt werd vervolgens geslagen en vernederd, en naar de slaapkamer gesleurd. Daar lag ook zijn echtgenote gekneveld op bed. Terwijl er geschreeuwd werd om geld, kreeg hij een pistool in de mond geduwd. Drie uur lang werden ze getreiterd, vernederd en geslagen. Sindsdien hebben ze nooit nog het gevoel gehad vrij te zijn." Slachtoffer J.K. kon zich uiteindelijk in de namiddag bevrijden met behulp van een mes dat de Albanezen op de grond gegooid hadden - omdat het geen zilver bleek te zijn.





'Netjes houden'

De Albanezen bleken gestuurd te zijn door Nederlander T.H. (57) uit Lanaken, de ex-vriend van de dochter van de slachtoffers. Volgens hem omdat zijn ex nog een schuld van 1,7 miljoen euro bij hem open had staan. "Maar ik had gevraagd om het 'netjes' te houden", verduidelijkte T.H., die ietwat een koekje van eigen deeg kreeg. Want toen de Albanezen het beloofde geld niet vonden in de villa, trokken ze naar de vakantiewoning van T.H. in Spa. Daar gijzelden ze zijn vriendin en tien maanden oude zoontje terwijl hij 600.000 euro moest halen. Maar de vijftiger alarmeerde de politie, waarna speciale eenheden zijn vriendin en hun baby konden bevrijden.





"Hij had hen beloofd dat er in de Voerense villa meer dan drie miljoen euro aan geld en diamanten te rapen viel", aldus de openbare aanklager. "Toen dat niet bleek te kloppen, gingen de Albanezen hun buit bij T.H. zelf halen. Ze hadden samen rond dit dossier willen fietsen, maar T.H. koos voor een andere weg toen hij de politie alarmeerde. En nu staan ze hier samen terecht."





Naast de vijf Albanezen die de overval uitvoerden, riskeren ook twee anderen - onder wie de ex-schoonbroer van T.H. - een celstraf van vier jaar omdat ze als tussenpersoon het 'team' samenstelden. Op 9 mei komen de advocaten van de verdediging aan het woord. Dan zal ook de datum van het vonnis bepaald worden.