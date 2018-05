Ouders van overleden Noah (4) zijn niet zwanger 25 mei 2018

02u59 0 Voeren De ouders van Noah De Schepper (4), de jongen die vier jaar geleden overleed toen er zich complicaties voordeden met zijn ruilhart, zijn niet zwanger.

De IVF-behandeling of kunstmatige bevruchting, de vijfde poging op rij bij de mama van Noah, is mislukt. Dat liet Cath Luyten gisteravond weten in haar programma 'Vandaag over een jaar' op Een. Aan de ouders werd gevraagd om mee te doen aan het programma. "Het is de zoveelste klap die we moeten zien te verwerken", vertellen Frank De Schepper en Anja Vandurme, de papa en mama van Noah, ontgoocheld. "Er zijn meerdere factoren die gezorgd hebben dat onze kinderwens - die bestond al toen Noah nog leefde - niet vervuld kan worden", zegt Frank. "Stress is hierbij zeker een belangrijke reden." En nu nog eens proberen op de natuurlijke manier? "We doen er alles aan om de stress te verminderen. We zullen meer genieten van de kleine dingen in het leven. Belangrijk is dat Anja terug werk heeft gevonden als huishoudhulp waardoor ze opnieuw het ritme van elke dag kan opnemen. Wie weet lukt het dan wel." Eerder probeerden de ouders een kind te adopteren. Maar omwille van hun leeftijd - beide ouders zijn veertigers - was dat geen optie. Hierna wilden ze pleegouders zijn. Maar ook dat ging niet door, omdat Frank en Anja ervoor terugschrikken een pleegkind in huis te halen, omdat ze dan vroeg of laat opnieuw afscheid moeten nemen van het jongetje of meisje. (LXB)