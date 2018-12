Nog een maand geduld vooraleer

brug van Lixhe weer opengaat LXB

04 december 2018

18u43 0 Voeren Voerenaars, Limburgers die vanuit Riemst de Voerstreek willen bereiken en toeristen die op bezoek komen, moeten nog een kleine maand geduld hebben. Tegen eind dit jaar zou volgens de Waalse tegenhanger van het Agentschap Wegen & Verkeer de brug over het Albertkanaal in Lixhe - het dorp grenst aan Moelingen in Voeren - hersteld zijn. “Als alles volgens plan verloopt en het weer ons niet tegenzit, moet de brug eind december weer in gebruik genomen kunnen worden”, verklaarde Laurence Zanechetta, de woordvoerder van het agentschap.

Begin februari dit jaar kwam de druk bereden brug omhoog. Op een bepaald moment stak ze tot 70 centimeter boven het aansluitend wegdek uit. Toen werd door het agentschap gezegd dat het herstellen van de brug een half jaar zou in beslag nemen. “Ik heb altijd voorspeld dat de brug pas na een goed jaar weer zou open gaan voor het verkeer. En ik krijg nu gelijk”, liet burgemeester Huub Broers verstaan. “Meer nog, er was gezegd dat ze tegen oktober zou klaar zijn. Nu is het al eind december. En straks is het kerstverlof.” Zelf heeft hij geen zeggenschap over de brug. “Ze breekt wel de band met Riemst”, wierp de burgemeester op. “Veel mensen die vanuit Zichen- Zussen-Bolder naar Moelingen willen gaan, moeten een omleiding maken langs Haccourt en Visé (lees, Wezet) van 10 of meer kilometer maken. In de spitsuren staan ze een klein half uur stil in de file”, aldus Broers.

Verrassingen

Waarom duren de werken aan de brug zo lang? “We hebben hooguit een maand vertraging opgelopen”, stelde Laurence Zanechetta. “Bovendien zijn we tijdens de werken enkele ‘surprises’ tegengekomen die we niet konden voorzien.” Hoe is het te verklaren dat de brug van Lixhe letterlijk uit z’n voegen barstte en omhoog kwam? Het hier al vermeld agentschap zocht een verklaring in de zware nachtvorst die in februari 2018 werd opgetekend. “De vorst is de druppel die de emmer deed overlopen en heeft het defect aan de brug doen versnellen”, horen we bij burgemeester Broers.

“De brug is het slachtoffer geworden van corrosie”, lichtte Broers verder toe. Naar verluidt moet de corrosie al jaren sluimerend aan de brug gevreten hebben. “De slijtage is mede te verklaren door water dat van de brug af in de steunbalken, die onder de brug in zware betonblokken met bouten verankerd zijn, sijpelt. En vooral, het zoutwater van het strooien in de winters heeft de brug aangetast.” Dat bleek bij controle van de brug vlak nadat ze was losgekomen van het wegdek. Bouten in een betonblok waren verroest en kwamen los. Arbeiders leggen nu de laatste hand aan de herstellingswerken. Er moet wel nog beton worden gegoten maar die moet nog weken drogen vooraleer de brug terug kan vrijgegeven worden voor het verkeer.