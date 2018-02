Koeien tijdig uit stal bij brand 16 februari 2018

Langs de Varnstraat in Teuven bij Voeren is donderdagochtend brand uitgebroken in de stal van een boerderij. Alle koeien konden tijdig naar buiten gebracht worden.





De getroffen veehouder probeerde aanvankelijk de vlammen nog zelf te doven. Maar uiteindelijk snelde ook brandweerzone Zuid West Limburg samen met de Nederlandse collega's ter plaatse. Samen kregen ze het vuur vlug onder controle. Zo konden ze voorkomen dat de brand zou overslaan naar de andere delen van de boerderij. De stal was vermoedelijk wel bedekt met asbesthoudende dakplaten. Daarom werd een gespecialiseerd team opgevorderd om in de buurt metingen te doen. (RTZ)