Hostellerie Hof de Draeck Redactie

13 februari 2019

14u15 0 Voeren Ghislain Dysens en z’n broer Yvan groeiden op in en rond de boerderij die verbonden is aan een statig herenhuis in Teuven. Vandaag baten ze in het huis Hof de Draeck uit, een hotel met restaurant dat in een oase van stilte en groen genesteld ligt tussen de glooiende heuvels van de Voerstreek. Ghislain doet de zaal en ontfermt zich over de gasten die aan tafel schuiven voor de gerechten die z’n broer op hun bord serveert. Wat gebeurt in een klassiek maar toch knus en warm ingericht interieur met een hedendaagse toets.

De luchter is van Italiaans design. De zwarte houten lamellen aan de ramen zijn vernieuwend. Voor het overige oogt het restaurant klassiek chique, rustiek en landelijk. De zwarte piano, de antieken kast en enkele kunstwerken zijn blikvangers. Tegen de muur hangen twee schilderijen, stillevens met ingrediënten die de smaakpapillen activeren. Het oog mag ook wat hebben vooraleer je aanschuift voor knapperige amuses en een goddelijk menu met drie gangen dat past in de klassieke en moderne aankleding van het restaurant.

Kunstwerkjes

De kok op Hof de Draeck brengt een klassieke keuken met een moderne en wereldse toets. Centraal hierbij is de combinatie van smaken die als het ware zorgt voor een culinaire adrenalinestoot. De decoratie op het bord is een streling voor het oog en stimuleert de smaakpapillen. De amuses zijn al een voorproefje van een hoog culinair gehalte: macarons met chocolade, foie gras en een gel van appelsien, cannelloni van peer en saffraan plus een crème van geitenkaas, honing en rozemarijn. De drie gerechten die erop volgen, worden schilderachtig - het zijn eetbare kunstwerkjes - gepresenteerd maar ze blazen je qua smaken omver. De opener is met zeewolf, ravioli met inktvis en kreeft en een emulsie van zachte curry. Het voorgerecht lijkt op een hoedje dat je afneemt waarna je de culinaire geneugtes die eronder verstopt zitten proeft. Als hoofdgerecht komt rundssteak met zwarte knoflook, gekonfijte Cevennen ui en flan van savooikool op het bord. Het dessert is een smakelijk toetje van crème brûlée van mango en mandarijn met hibiscus ijs. Heerlijke gerechten! Een minpuntje is dat de gestoffeerde stoelen je niet echt comfortabel doen zitten maar dat weegt niet op tegen de meerwaarde van de gerechten. Het zaalpersoneel neemt vriendelijk je jas aan en zet je galant aan tafel terwijl rustige muziek op de achtergrond uit de boxen komt.

Prijzen

Voorgerecht: van 10 tot 22 euro.

Hoofdgerecht: van 27 tot 35 euro.

Dessert: van 10 tot 12 euro.

Onze score

Eten: 9/10

Bediening: 8/10

Comfort: 8/10

Open

Woensdag, donderdag en zaterdag: van 18 tot 21 uur.

Vrijdag en zondag: van 12 tot 14 uur en van 18 tot 21 uur.