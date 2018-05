Honderdtal vaten met drugsafval gedumpt 22 mei 2018

In de omgeving van het kasteel van Ottegraeven bij Sint-Martens-Voeren zijn er zondagavond een honderdtal vaten van elk dertig liter met een nog onbekende hoeveelheid chemische substantie aangetroffen. Wellicht gaat het om afval afkomstig van de productie van synthetische drugs in een drugslab. Het merendeel van de vaten was leeg, enkele waren nog gevuld met een chemisch goedje. De civiele bescherming kwam ter plaatse om de vaten te verwijderen. Na Noord-Limburg heeft nu dus ook het zuiden van de provincie een probleem van dumping van drugsvaten. (BVDH)