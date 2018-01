Gulp- en Voervallei beschermd als historisch landschap 24 januari 2018

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) heeft besloten de Gulpvallei, Altenbroek en de Voervallei voorlopig te beschermen als landschappen met een grote cultuurhistorische waarde. De Gulpvallei start vanaf de grens met Hombourg in Wallonië tot aan de grens met Slenaken in Nederland. In dat landschap ligt de Kloosterhofhoeve met in de omgeving graslanden die rijk zijn aan bronnen. Altenbroek en de Voervallei omvatten de vallei van de Veurs en de vallei van de Voer. Hier zijn vooral graslanden en hellingsgronden belangrijk. Verspreid in het landschap liggen gebouwen zoals het kasteel van Obsinnich, het kasteel van Teuven, de abdij van Sinich en de kasteelsite van Altenbroek. Binnen negen maanden beslist de minister over een definitieve bescherming. (LXB)





