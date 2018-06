Gekantelde truck 'isoleert' Voeren 05 juni 2018

02u52 0 Voeren De gemeente Voeren was gisteren moeilijk bereikbaar vanuit andere Limburgse gemeenten. Dit na een ongeval met een tankwagen aan de kanaalbrug in Wezet.

Wie van Voeren naar de rest van Limburg rijdt, of omgekeerd, moet sinds begin dit jaar de route via de kanaalbrug gebruiken. Dit omdat de noordelijke kanaalbrug verzakt is. Maar door het ongeval waren er dus tijdelijk twee kanaalbruggen onbereikbaar. Voor pendelaars van of naar Voeren zat er niets anders op dan nog verder door te rijden richting andere kanaalbruggen. Dat bracht op lokale wegen extra drukte met zich mee.





Het rechttrekken van de tankwagen in het Waalse Wezet nam een groot deel van de namiddag in beslag. (RTZ)