Fort van Navagne komt tot

leven op de Archeo Route LXB

10 januari 2019

12u00 0 Voeren Hoe laat je het grote publiek kennismaken met de grote rijkdom aan archeologische vondsten die nog in de grond zitten of waarvan nog overblijfselen als losse stenen of artefacten zichtbaar zijn aan de oppervlakte? De gemeenten Eysden- Margraten in Nederlands- Limburg en de gemeente Voeren aan de andere kant van de grens tussen beide Limburgen geven het voorbeeld. Ze hebben een Archeo Route uitgewerkt. “Het is de bedoeling met moderne technieken het archeologisch verhaal te vertellen”, liet burgemeester Huub Broers horen.

Voeren Een mega fort

De concrete aanleiding voor de route is het Fort van Navange. Het is oude maar immens Spaanse vestigingsburcht waarvan de contouren vanuit de lucht nog goed zichtbaar zijn. Fet gewezen fort ligt voor twee derde in Voeren, de rest strekt zich uit over Eysden- Margraten. Aan de Nederlandse kant wordt de Archeo Route voorgesteld met een ijkpunt: De Speer, een stalen speer van meer dan twee meter hoog. Op De Speer staan foto’s en korte teksten. Maar met een app kan je wat in de ondergrond zat of bovengronds nog zichtbaar is laten herleven.

Beleven

Aan de Voerense kant is de Archeo Route meer dan een louter infopunt over het Fort van Navagne. “Aan de grenspaal met Eysden staat een infozuil met bijvoorbeeld een afbeelding van de contouren van het gigantische fort”, liet de burgemeester verstaan. Archeoloog Tim Vanderbeken heeft een applicatie gevonden waarmee je met je smartphone het archeologisch terrein kan beleven. “Op het plan van het fort staat een QR- code. Hou je de smartphone tegen de code dan zie je online filmpjes voorbijkomen. De infozuil komt als het ware tot leven. Zo zie je de vlucht van een drone boven de Schans (lees, versterkte vestiging die het Fort ook was).”

Uitbreiden

De Speer en de app zijn als onderdelen van de Archeo Route extra middelen om de toeristen en dagjesmensen de grote rijkdom van de ondergrond te laten beleven. “We denken er aan de route uit te breiden tot het Hoenveldje in ‘s Gravenvoeren waar resten uit de Romeinse tijd werden gevonden”, vertelde Huub Broers. “We denken ook aan een klein museum om de vondsten te tonen en te duiden aan het publiek.”