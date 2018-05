Fietsster naar ziekenhuis na valpartij 14 mei 2018

02u35 0

Een 66-jarige man uit Voeren raakte vrijdagavond betrokken bij een ongeval in de Terbankstraat in Heverlee bij Leuven. De man sloeg met zijn wagen de Terbankstraat in toen er net een 72-jarige vrouw uit Herent op een elektrische fiets voorbij reed. Het kwam tot een aanrijding en de vrouw kwam ten val. Ze werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. (ADPW)