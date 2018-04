Dak van woning vat vuur in 's Gravenvoeren 13 april 2018

02u55 0

Een hevige brand heeft gisteren voor grote schade gezorgd aan het Onderdorp in 's Gravenvoeren. Zowel brandweerzone Oost Limburg als de Waalse en Nederlandse collega's snelden ter plaatse. "Daar gekomen, bleek het al te gaan om een uitslaande brand van een rijwoning", zegt officier Peter Vanspauwen. "Gelukkig waren de bewoners allemaal naar buiten kunnen lopen. We hebben er alles aan gedaan om een overslag te voorkomen, en dat is uiteindelijk ook gelukt. Het getroffen huis heeft helaas wel grote schade opgelopen. De zolder is vernield, en de andere verdiepingen hebben waterschade opgelopen. Het huis is voorlopig onbewoonbaar verklaard." De gemeente Voeren zocht gisteren naar noodopvang voor de getroffen Franstalige familie. Zij kregen een kamer aangeboden in het jeugdhotel. De precieze oorzaak van de brand was nog niet gekend. (RTZ)