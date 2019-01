Brug van Lixhe jaar na sluiting gedeeltelijk heropend LXB

24 januari 2019

12u00 0 Voeren De Waalse tegenhanger van het Agentschap Wegen & Verkeer in Vlaanderen heeft de brug van Lixhe over het Albertkanaal, die Riemst met Moelingen verbindt, weer opengesteld voor het verkeer. De brug die twee keer twee rijvakken telt, is tot nader orde maar op een rijvak in beide richtingen toegankelijk. “Ze kan nog niet helemaal worden opengesteld”, zegt burgemeester Huub Broers van Voeren.

“Het stukgereden asfalt als gevolg van de werken aan de brug moet eerst nog hersteld worden”, zegt Broers. “Zolang het blijft vriezen is dat niet mogelijk.” Toch reageert de burgemeester tevreden over het gedeeltelijk openstellen van de druk gebruikte brug. “Eindelijk, we hebben er bijna een jaar op moeten wachten”, klinkt het. “Nu kunnen de mensen vanuit Riemst opnieuw naar Moelingen rijden. Goed nieuws ook voor de bussen die leerlingen van Riemst naar Voeren brengen en ook de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis. Ze moeten niet langer langs Visé omrijden om in Moelingen te geraken”.

Verval

Begin februari vorig kwam de brug van Lixhe omhoog te staan als gevolg van de vrieskou. Na onderzoek bleek echter dat de brug er gewrongen bijlag en dat de vriestemperaturen niet de fundamentele oorzaak was van het voorval. De brug vertoonde gebreken. Zo werden bouten van pijlers onder de brug aangetast door zoutwater dat jarenlang in de brugpijlers kon sijpelen. Wat leidde tot het uit zijn as schuiven van de brug.