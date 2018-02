Brug over Albertkanaal kantelt 70 centimeter INWONERS MOETEN HALFUUR OMRIJDEN DOOR CENTRUM WEZET TOON ROYACKERS

09 februari 2018

02u38 0 Voeren De brug van Lixhe over het Albertkanaal vlak bij Voeren hangt sinds gisterochtend gevaarlijk scheef. Mogelijk door de vrieskou trok de constructie helemaal krom en kwam het wegdek aan één kant maar liefst 70 centimeter omhoog. "Onze navelstreng met Limburg is plots doorgeknipt", trok burgemeester Huub Broers (Voerbelangen) aan de alarmbel. "Ik vrees dat we heel lang zullen moeten omrijden."

De brug van Lixhe bevindt zich op het grondgebied van de Waalse gemeente Visé (Wezet). "Voor de Limburgers is die route erg belangrijk. Al onze inwoners rijden zo naar de rest van Limburg", legt burgemeester Huub Broers uit. "De schoolbussen rijden langs die brug om onze kinderen van Voeren naar Riemst, Tongeren of Bilzen te brengen en omgekeerd. Nu zullen ze serieus mogen omrijden, want het alternatief is dwars door het centrum van onze buurgemeente Wezet. Reken maar 20 minuten tot een halfuurtje extra. Ik denk dat veel van onze inwoners die alternatieve route zelfs niet kennen. Busverbindingen zullen hun uurregeling moeten aanpassen, want dit zal niet snel opgelost raken."





Marcel Neven, de burgemeester van Wezet kwam gisterochtend poolshoogte nemen aan de belangrijke invalsweg. "Geen idee wat er misgelopen is. De vrieskou is voorlopig de enige reden die we hier kunnen bedenken. Vanmorgen werden we gewaarschuwd door een bestuurder die voorbij kwam. Gelukkig is hij zonder veel brokken aan de overkant geraakt, want dit had veel erger kunnen aflopen. Ik vrees eveneens dat dit niet op enkele dagen opgelost zal raken. We staan voor een probleem dat héél lang kan duren. Niet alleen het autoverkeer bovenop de brug is trouwens uit voorzorg verboden, ook een lokale weg onder de brug is afgezet. Het scheepvaartverkeer op het Albertkanaal is mee stil gelegd, tot we zekerheid hebben dat er niets meer naar beneden kan vallen."





Hulpdiensten

Ingenieurs kwamen alvast de schade opmeten. De kabelbrug dateert van 1984 en was recent nog gecontroleerd. Tijdens die inspectie werden geen problemen vastgesteld. Volgens hen staat het nog niet vast dat de vrieskou de brug tientallen centimeters heeft doen kantelen. Zij onderzoeken nog andere pistes. Onderaan kwam alleszins een hele steunpilaar los te hangen. Toch was er geen gevaar dat de brug zou instorten of omkantelen. Daarvoor hangt hij volgens de ingenieurs nog stevig genoeg vast aan de stalen kabels.





De Limburgse hulpdiensten ondervonden wel meteen de gevolgen van het incident. Een brandweerploeg was vanuit Bilzen onderweg naar Voeren om daar bijstand te verlenen bij een schoorsteenbrand in deelgemeente Moelingen. Maar ook zij konden nog onmogelijk over de brug en moesten noodgedwongen kilometers omrijden. "Ik verwacht niet meteen grote veiligheidsproblemen in Voeren", besluit burgemeester Huub Broers. "We hebben onze eigen brandweerpost, en krijgen ook vaak steun vanuit Nederland. Alleen de collega's van Bilzen gaan er voorlopig wel iets langer over doen", aldus Broers.