Banale discussie op kermisfuif heeft zware gevolgen Slachtoffer kampt met ernstig hersenletsel VCT

17 december 2018

14u22 1 Voeren Op 6 september 2016 liep een banale discussie op een kermisfuif in Moelingen fout af. Nadat de muziek werd stil gelegd, greep een medewerker van het organiserend comité een 28-jarige feestganger uit Voeren bij de kraag om hem naar buiten te begeleiden. “Ik wilde gewoon nog even mijn pintje uitdrinken,” beschreef de twintiger, die zelf ook actief is als vrijwilliger bij de brandweer en de ambulance. “Toen hij mij bij de kraag greep, heb ik hem weggeduwd en is hij gevallen.” Het slachtoffer viel met zijn hoofd op de grond, lag vier weken in coma en liep een zwaar hersenletsel op. De twintiger riskeerde twee jaar cel maar kreeg een werkstraf van 270 uur.

De discussie ontstond rond 2u ’s nachts toen de muziek werd stopgezet en de lichten werden aangestoken op de kermisfuif in Moelingen. Aan de nog aanwezige feestgangers werd gevraagd om de feesttent te verlaten. Toen K. (28) medewerker M. vertelde dat hij zijn glas nog wilde uitdrinken, ontstond er een discussie. Getuigen zagen hoe M. de twintiger bij de kraag van zijn T-shirt greep en hem naar buiten begeleidde. K. reageerde en gaf M. een slag. Het slachtoffer viel op de grond en werd met een zwaar hersenletsel afgevoerd. “Het komt nooit meer helemaal goed met hem,” pleitte zijn advocaat. “Alles is door elkaar geschud in zijn hoofd.” De man, die als heftruckchauffeur werkte, is nu nog steeds invalide en kan niet meer werken. Hij kampt met restletsels en er werd een bewindvoerder aangesteld om zijn zaken te beheren.

Ongeluk

Volgens beklaagde K. was alles het gevolg van een ongelukkig toeval. “Hij reageerde geïrriteerd omdat ik hem als enige van de groep tegensprak. Toen hij mij bij de kraag greep, heb ik een slagbeweging gemaakt, zo van ‘laat me los’. Hij viel en ik ben nog meegevallen om zijn val te breken. Omdat ik zelf als vrijwilliger voor de brandweer heb gewerkt, zag ik meteen dat het niet klopte toen hij niet meer reageerde. Ik heb onmiddellijk een ambulance gebeld. Ik vind het zo’n spijtige zaak, zeker als ik nu zie wat de gevolgen zijn,” besloot K. voor de rechtbank.

Dat beklaagde bij zijn T-shirt werd genomen en meermaal verzocht om te worden losgelaten, rechtvaardigt het uitdelen van een slag in het gezicht niet Quote uit het vonnis van de strafrechtbank in Tongeren

Geen wettige zelfverdediging

De advocaat van de Voerenaar pleitte wettige zelfverdediging. “Waarom moest tegenpartij mijn cliënt bij de kraag grijpen? Hij heeft hem tot vier keer toe gevraagd om hem los te laten maar dat deed hij niet. Tegenpartij is gevallen met enorme schade aan zijn achterhoofd tot gevolg maar dat heeft niemand gewild,” benadrukte de raadsman die nog verwees naar het vrijwilligerswerk van de 28-jarige zaakvoerder bij de brandweer en de ambulancedienst. Volgens de rechtbank was er geen sprake van wettige zelfverdediging. “Het feit dat beklaagde bij zijn T-shirt werd genomen en meermaals verzocht om te worden losgelaten, rechtvaardigt het uitdelen van een slag in het gezicht niet.” Volgens de strafrechter werd K. ook niet uitgelokt. Voor de bepaling van de schade werd slachtoffer M. wel voor 50% medeaansprakelijk gesteld. “Hij was fout door beklaagde bij zijn T-shirt te nemen en niet los te laten ondanks meerdere verzoeken daartoe. Om zich te kunnen losmaken, diende beklaagde de slag toe, die leidde tot de val.” Er werd een deskundige aangesteld om de juiste schade van het slachtoffer te bepalen. Naast de werkstraf van 270 uur kreeg K. ook een boete van 1.200 euro. Als hij de werkstraf niet correct uitvoert binnen de 12 maanden, volgt alsnog een celstraf van twee jaar.