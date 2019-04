Award Toerisme Voerstreek

2019 voor Jan Peumans LXB

01 april 2019

De Toerisme Voerstreek Award 2019 gaat naar Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams parlement. De vzw Toerisme Voerstreek reikt elk jaar de award uit aan een persoon die door z’n inzet of prestatie op een bijzondere manier bijgedragen heeft aan de uitstraling of verdere bloei van de vereniging. De award heeft naar eigen zeggen van Guy Born, de voorzitter van Toerisme Voerstreek, een symbolische betekenis. “Jan is een echte ambassadeur voor de Voerstreek” laat de voorzitter horen. “We weten al lang dat hij een voorliefde heeft voor Voeren. In de jaren ‘70 en ‘80 van vorige eeuw kwam hij al wandelen in de Voerstreek. Hij deed dat samen met honderden andere gelijkgezinden om onze mooi streek te komen bewonderen.” Door het toedoen van Jan Peumans, heeft hij naar eigen zeggen van Guy Born, Vlaams minister-president Geert Bourgeois overtuigd om extra middelen vrij te maken voor de bouw van het toeristisch kantoor in Voeren en voor de uitbouw van een wandelnetwerk in de Voerstreek.