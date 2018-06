Albanezen ontkennen gijzeling gezin: "gingen gewoon op de koffie" 21 juni 2018

Vijf Albanezen vielen op 19 september 2015 binnen in in de villa van een Nederlandse zakenman in Voeren om er met driest geweld veel geld buit te maken. De vijf ontkenden gisteren in koor dat ze daarna T., de opdrachtgever van de homejacking, en zijn gezin gijzelden omdat ze de beloofde grote som geld niet hadden gevonden.





De vijf Albanezen riskeren voor de homejacking elk een celstraf van zeven tot negen jaar. De zaak kwam aan het licht toen ze na de homejacking naar het huis van opdrachtgever T. in Spa reden omdat ze de beloofde buit van 1,7 miljoen euro niet hadden gevonden. Volgens T. vielen de Albanezen gewapend binnen in zijn woning en gijzelden ze zijn vrouw en kind terwijl hij geld moest gaan halen. De beklaagden ontkenden dat. "Ze zijn niet binnen gevallen. T. heeft hen binnengelaten en koffie gegeven. Er zijn geen bedreigingen geweest", beschreef de advocaat van de Albanese hoofdbeklaagde O.





"Ze zijn daar heel duidelijk met wapens binnen gevallen en ze hebben T., zijn vrouw en hun kind bedreigd. 'Betalen nu' luidde de boodschap," reageerde Jan Swennen, de advocaat van T. De raadsman ontkende ook dat T. de opdracht gaf voor de brutale homejacking in Voeren. "De dochter van de bewoners van de villa in Voeren had een grote geldschuld bij mijn cliënt. Via zijn Albanese schoonbroer had T. gevraagd om dat geld op legale wijze te gaan vragen. Dat zou via een incassobureau in Ierland gebeuren en zeker zonder geweld. Maar zij hebben daarna als 'cavalier seul' hun eigen plan uitgevoerd." Hij vroeg om de celstraf van negen jaar, die ook voor T. gevorderd werd, te herleiden tot drie jaar. Vonnis volgt op 26 juli. (VCT)