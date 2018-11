100 jaar oude Duitse spoorlijn door Voeren blijft belangrijke levensader

“Toen één van de modernste spoorlijnen van Europa” LXB

09 november 2018

12u00 0 Voeren Goed 100 jaar geleden legden de Duitsers een spoorlijn aan om een snelle verbinding mogelijk te maken tussen het Ruhrgebied en de haven van Antwerpen. Zo”n 15 kilometer van de lijn loopt door Voeren. “De spoorlijn diende onder de eerste wereldoorlog in eerste instantie om Duitse troepen en rollend materieel te vervoeren”, legde Rik Palmans, een gepensioneerd leraar met een passie voor geschiedenis, uit.

Economie

De Duitsers keken verder dan enkel het gebruik van de spoorlijn voor de militaire transporten. “Ze geloofden dat ze de oorlog zouden gaan winnen. Vlaanderen zou dan een soort wingewest van Duitsland worden. Toen al zagen ze de spoorlijn als cruciaal voor hun economie gezien met de trein een verbinding mogelijk was tussen het Ruhrgebied en Antwerpen.” Na de Grote Oorlog en tot vandaag vormt de spoorlijn nog altijd een belangrijke levensader. Dagelijks denderen tientallen treinen met wagens, chemisch spul en andere goederen over het traject.”

Een kunstwerk

De spoorlijn dwarst Remersdaal en Sint- Martensvoeren en doorkruist de valleien van de Geul en de Gulp. “Die moesten overbrugd worden”, lichtte Rik Palmans verder toe. “Wat een hele uitdaging was in het heuvelachtig landschap. De Duitsers lieten twee tunnels maken.” Het paradepaardje van de spoorweg is dat de Duitsers twee bruggen lieten bouwen. “Die in Remersdaal is 390 meter lang en steunt op pijlers van liefst 22 meter”, vulde hij aan. “De spoorwegbrug in Sint-Martensvoeren heeft een lengte van 250 meter en de rails liggen 18 meter boven de begane grond.” Zulke bruggen met massa’s gewapend beton bouwen getuigde destijds toch van veel kunde en vernuft. Opmerkelijk aan de spoorlijn is dat ondanks de vele glooiingen in het Voerens landschap geen enkele knik op de lijn zit. “De treinen konden als het ware zonder aandrijving over het spoor rijden”, aldus Rik Palmans. “Het was toen één van de modernste spoorlijn van Europa.”

12000 arbeiders

Onder de eerste wereldoorlog zo’n gigantisch bouwwerk realiseren, kon niet zonder veel mankracht gebeuren. “Ook werd de spoorlijn in een recordtijd van een jaar gelegd”, wist Rik Palmans verder te vertellen. “Goed 12.000 personen werkten aan de bruggen, tunnels en de spoorlijn. Goed 1732 onder hen waren Duiters en 8733 waren Belgen. En bijna 2000 Russen die door de Duitsers krijgsgevangen werden genomen moesten werken aan de spoorlijn. Ze stonden in barakken onder strenge bewaking en leefden in mensonwaardige omstandigheden. Ze waren ondervoed. Om toch nog aan extra voedsel te geraken, maakten ze allerlei prullaria die ze dan ruilden tegen voeding dat ze van Voerenaars kregen. Voor alle andere arbeiders werd in Veurs een groot kamp gebouwd waar de levensomstandigheden toch beter waren”, besloot Rik Palmans.