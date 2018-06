"We moeten een dijk bouwen" BURGEMEESTER VOEREN WIL DRASTISCHE MAATREGELEN NA WATEROVERLAST MARCO MARIOTTI

04 juni 2018

02u33 0 Voeren Bewoners van Moelingen aan de Berwijn waren het hele weekend druk in de weer met water wegpompen na de overvloedige regenval die de straten blank zette. Volgens burgemeester Huub Broers (N-VA) trof de wateroverlast zéker honderd gezinnen. "Een dijk bouwen is een mogelijke oplossing", klinkt het.

Als het van burgemeester Huub Broers afhangt, laat hij op de rand van Moelingen een dijk bouwen. Dat is volgens hem de enige oplossing om een zondvloed zoals vrijdag te vermijden. Volgens de burgemeester gaat het om het natuurgebied ter hoogte van de Orsmolen in de Voerenstraat. "Als je daar een dijk bouwt in de Berwijn, zorg je ervoor dat het water zich bij zéér veel regenval ophoopt, en uiteindelijk in de nabijgelegen weilanden stroomt. Dat is allemaal gebied van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), dus eigendom van de Vlaamse overheid. Dat moet mogelijk zijn. Dan krijgt het centrum van Moelingen een pak minder water te slikken." Broers vreest echter dat de overheid geen middelen wil vrij maken omdat rampen van dergelijke omvang niet frequent voorkomen. "Maar aangezien we vaker dergelijke onweersbuien mogen verwachten, is dit plan het overwegen waard."





Vernield meubilair

Het water dat vrijdagavond nog op navelhoogte stond in de Dorpsstraat, trok zaterdag volledig weg. "Vandaag is de schade pas écht duidelijk", vertelt Kim Frijns. Hij was de hele ochtend aan het werk bij goede vrienden Bruno en Anita. "Hun hele woning stond onder water. De man is kunstenaar én ontwerper. Een pak machines in het atelier zijn vernield. Maar ook de kinderkamers en woonkamer zijn om zeep. Dit is al de derde remork vol puin die we komen leegmaken aan de containers van de gemeente." Zo stond er 's morgens één container aan de Dorpsstraat, maar die was in een mum van tijd vol. "We lieten er meteen extra aanleveren aan de Voerenstraat én Dorpstraat, maar ook die raakten meteen vol", zegt burgemeester Broers. "Het is gigantisch veel. Het gaat om vernield meubilair, vloerbekleding, kledij, noem maar op. Heel wat kelders staan nog steeds onder water."





Ramp

Brandweer Oost Limburg - die al de hele vrijdag tot laat aan het werk was - stond ook zaterdag paraat en deelde achttien pompen uit aan buurtbewoners om het grondwater terug de Berwijn in te pompen. "Heel wat kelders staan nog steeds blank. Die kan je enkel met pompen leegmaken", vertelt officier Jos Peters. "Maar dat kunnen de mannen zelf. Wij houden ons vooral bezig met het schoonmaken van de straten. In heel mijn carrière hebben we dít nog nooit meegemaakt." Broers hoopt intussen dat de overstroming als ramp wordt erkend én dat ook de verzekering haar werk zal doen.