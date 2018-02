"Vrienden aan de zijkant gaven me vleugels" SOFIE LENAERTS KOMT AAN NA TOCHT VAN 270 KM VOOR '30 DAGEN ZONDER KLAGEN' BIRGER VANDAEL

05 februari 2018

02u25 0 Voeren Sofie Lenaerts (42) uit het Vlaams-Brabantse Kampenhout heeft met een wel heel opvallend initiatief Make-A-Wish gesteund als ambassadrice. Op 24 uur tijd legde ze een traject af van 270 kilometer, van het laagste punt tot het hoogste punt van Vlaanderen. Dit deed ze afwisselend te voet en met de fiets. Gisterenmiddag kwam de dappere avonturierster aan in Voeren, waar ze ontvangen werd als een heldin.

Lenaerts heeft al wel vaker voor een uitdaging gestaan in haar leven. Zo kreeg ze als bergbeklimster reeds de Mount Everest klein. Haar concept 'Dwars door Vlaanderen' was een nieuw avontuur. Zaterdagmiddag startte ze om 12 uur in Plopsaland in Adinkerke bij De Panne. De aankomst lag boven aan het gemeentehuis in 's-Gravenvoeren. Afwisselend schakelde de sportieve Brabantse over tussen fietsen en lopen, met juist iets meer tijd op de fiets.





Bij haar aankomst was Sofie erg emotioneel. Ze werd binnengedragen op de rode loper, terwijl de sneeuw naar beneden dwarrelde.





Haar vriend en een glaasje champagne zorgde meteen voor een warme ontvangst. "Ik wist van bij het begin al: als ik dit doe, zal ik ook aankomen. Eigenlijk is dit gelukt door de steun van de mensen onderweg. Het was een hele lange, monotone weg met op het begin een eindeloos vlak stuk. Toen ik de nacht in ging, stonden plots bekenden aan de kant die ik helemaal niet verwacht had. Die kleine, emotionele momentjes gaven me vleugels."





Positieve boodschap

De hele actie vond plaats in het kader van 'dertig dagen zonder klagen' ten voordele van Make-A-Wish."Een bewuste keuze, want ik vind het fantastisch om de droom van kinderen uit te laten komen. Het was wel lastig om niet te klagen onderweg. Ik heb me erop betrapt dat ik zei dat alles pijn deed, maar ik voegde wel meteen een positieve boodschap toe en verwees dan bijvoorbeeld naar het mooie uitzicht. Daar draait die campagne ook om: positief blijven. De moeilijkste momenten kwamen na de pauzes, zoals die in Bertem op mijn werk", aldus de agente van de federale wegpolitie.





"Dan was het echt even klappertanden als ik weer buiten kwam. Gelukkig heb ik veel suikers gegeten: van pannenkoeken tot salami, als je er maar energie van kreeg. Nu heb ik nog adrenaline, maar eens die verdwijnt, zal ik heel erg moe worden."





Burgemeester Huub Broers (N-VA) volgde samen met enkele sympathisanten de laatste kilometers van Sofie. Achteraf had hij samen met het gemeentebestuur heel wat presentjes voor Sofie, gaande van bloemen tot een mand met levensproducten. "De Mount Everest is in kilometers slechts een peulschil met deze prestatie", knipoogde hij. "Dit is een buitengewone prestatie en het is een eer om haar in onze kleine gemeente te ontvangen. Je moet een groot hart hebben om een dergelijke prestatie te verwezenlijken."





Seven Summits

Sofie haalt ten slotte nog een anekdote aan: "Een vriendin heeft me vannacht verrast. Ze zat in Erpe-Mere op café en vertelde daar tegen de bazin over mijn tocht. Uiteindelijk was het hele café op de hoogte. Hoewel ze me niet verteld had om te komen kijken, stond ze daar plots toch met een hele bende. Enkelen stortten zelfs een gift voor Make-A-Wish. Daar doe je het voor", glimlacht ze. "Deze zomer wil ik de Kilimanjaro bedwingen, want ik droom ervan de 'Seven Summits' klein te krijgen, wat wil zeggen dat ik in elk continent de hoogste berg zal beklimmen. Als er nog een keer '30 dagen zonder klagen' komt, mik ik op een tocht van het laagste punt van België tot het hoogste punt. Dat is 360 kilometer.... Maar eerst toch een dagje rusten!"