"Onder kolkende massa ligt ergens ons zwembad" 02 juni 2018

02u58 0 Voeren Tientallen bewoners van de Dorpstraat, de Voerenstraat, de wijken Elzen, Winkel, en Dries en de wegen richting Schans kregen water binnen. Op enkele plaatsen was ook de Civiele Bescherming nodig, omdat mazouttonnen in de kelder onder water liepen.

"Hieronder deze smurrie in de tuin ligt ergens ons zwembad," wijst bewoner en eerste schepen Jacky Herens van de Dorpsstraat in Moelingen. "En dat is nog niet het ergste. Ook de hele kelder is ondergelopen, mét onze mazoutton én de verwarmingsketel. Ik heb al alarm geslagen bij de hulpdiensten. De Civiele Bescherming gaat allicht de mazout moeten wegpompen. Het is van 14 september 1998 geleden dat het nog zo erg was. Of wij daar als lokale politiek niets aan kunnen doen? Ik ben al eens bij de provincie gaan pleiten voor extra maatregelen. Niet voor mezelf, maar in het belang van het hele dorp. Alleen zijn de overstromingen volgens de provincie zo zeldzaam, dat maatregelen niet nodig zijn. Al vind ik eens om de twintig jaar toch niet meer zeldzaam." Buurman Julien Walpot moest het water gisteren uit zijn living trekken. "Ik hoorde 's ochtends al dat er in Wallonië wateroverlast was. Toen hadden we al kunnen weten dat het naar hier zou komen. Kort voor 14 uur belden de buren mij om te verwittigen dat de Berwijn bleef stijgen. Maar een poging om nog zandzakjes te leggen was al te laat. Of ik hier kan blijven wonen? Ja dat wel, desnoods tijdelijk op de eerste verdieping." (RTZ)