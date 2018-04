"Nieuwbouw dringt zich op" 18 april 2018

02u40 0 Voeren De buitenschoolse kinderopvang Stekelbees verhuist van het politiegebouw in 's Martensvoeren naar de provinciale school in 's Gravenvoeren.

Daar zet de gemeente met goedkeuring van de provincie een nieuwbouw recht voor opvang van maximaal 30 kinderen. "We hebben locaties bekeken maar die in 's Gravenvoeren is de meest geschikte", zegt burgemeester Huub Broers.





"We zochten een plek, centraal in de gemeente en dicht bij een school", vulde hij aan. "De site van provinciale school voldoet hier aan. Er is genoeg ruimte voor de kinderen om te spelen. We bouwen voor eigen rekening, kostprijs 300.000 euro", aldus Broers van Voerbelangen 200. "De provincie geeft ons opstalrecht voor 30 jaar", vulde hij aan. Tegen 2019 zullen de kinderen naar het nieuw onderkomen van Stekelbees kunnen gaan. Tot dan blijven ze op de huidige opvang in het kantoor van de politie. "Allicht de best beveiligde plaats om kinderen op te vangen", zegt Broers. "Elf jaar lang zitten de kinderen in het politiegebouw." Nu moet Stekelbees noodgedwongen verhuizen. "Het politiegebouw is verouderd en gaat dicht", vertelt Broers. "We hebben geen keuze, we moeten kinderopvang en politie van elkaar scheiden. We gaan ook een nieuw politiegebouw opzetten, een investering van drie miljoen euro".





(LXB)