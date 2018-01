"Na het tweede schot stopte zijn gejank plots" HOND DOODGESCHOTEN TIJDENS WANDELING BOETES KUNNEN OPLOPEN TOT 15.000 EURO MARCO MARIOTTI

02u37 0 L1.nl Baasje Margriet Rennenberg vermoedt dat Moos werd neergeschoten door een jager. Voeren In Voeren is dit weekend een hond doodgeschoten tijdens een wandeling met het baasje. De herdershond Moos liep los in het Hoogbos waarna plots twee schoten weerklonken. "Moos werd pas een een dag later dood teruggevonden", zucht Margriet Rennenberg aangeslagen. Honden doodschieten is altijd verboden, tenzij het dier aanvalt. Boetes kunnen oplopen tot 15.000 euro.

In Voeren is vrijdagnamiddag een loslopende herdershond doodgeschoten door een onbekende schutter. Wandelaarster Margriet Rennenberg had één hond aan de leidband, maar een tweede hond die losliep verloor ze uit het zicht. "Plots hoorde ik een luid geweerschot, en meteen erna jankte Moos, mijn herdershond", zegt ze. Meteen erna volgde een tweede luide knal. Het gejank stopte, maar van de hond ontbrak elk spoor. "We hebben nog zeker drie kwartier gezocht, maar we vonden hem nergens terug. De politie kreeg zondag uiteindelijk het bericht dat de hond dood werd teruggevonden. "Gelukkig dat ze hem hebben gevonden, maar we zijn zeer aangeslagen. Ook de kinderen vinden het verschrikkelijk, zij zijn hun huisdier kwijt." Het parket van Limburg werd op de hoogte gebracht en neemt de zaak ernstig.





Rv Hond Moos In betere tijden.

Jachtgebied

Wie het dodelijk schot lostte, is voorlopig nog niet duidelijk. Volgens Margriet zelf ging het vermoedelijk om een jager. "Het schot klonk als dat van een jachtgeweer, en het is daar blijkbaar ook jachtgebied. Ik zou niet weten wie hier anders zomaar met een geweer zou rondlopen."





Of de jager zich vergiste en de hond mogelijk als ree zag, is niet duideljk. De politie en parket zijn een onderzoek gestart, en namen de hond in beslag voor onderzoek. Via ballistisch onderzoek kan gekeken worden of het effectief om een jachtgeweer ging.





Leiband

Burgemeester Huub Broers (N-VA) wil oproepen tot kalmte, maar haalt ook de regels nog eens aan. "Honden in bossen en natuurreservaten dienen in eerste instantie aan de leiband gehouden te worden en mogen de wegen niet verlaten, tenzij het om het hoeden van schapen gaat", zegt Broers. "Tegelijk stelt het jachtdecreet dat het absoluut verboden is om honden te laten jagen of dat men mag rondlopen op gronden waarvan het jachtrecht aan een ander toebehoort. Als laatste mag een loslopende hond niet zomaar neergeschoten worden, tenzij het om zelfverdediging gaat. Maar een jager mag niet op een hond schieten, ook al loopt die in zijn jachtgebied."





Op sociale media ging het bericht een eigen leven leiden, met heel wat verontruste reacties als gevolg. "We krijgen ook vragen van toeristen en buurtbewoners, maar niemand hoeft te vrezen. Dit is een alleenstaand geval." Getuigen of mensen die weten wie het schot loste, mogen contact opnemen met de politie.