"Het dorp stond klaar om te helpen. Zo veel solidariteit hadden we nog nooit gezien" Heel Moeilingen hielp elkaar na zwaarste overstroming ooit Toon Royackers

24 december 2018

13u27 0 Voeren Ongezien was het die vrijdag de eerste juni van dit jaar in Moelingen bij Voeren. De zware regenval zorgde die dag op verschillende plaatsen in Limburg voor ernstige wateroverlast. Het kabbelende beekje ‘de Berwijn’ in Voeren veranderde op enkele uren tijd in een kolkende massa die door de lokale huiskamers en handelszaken stroomde. Ook de pas geopende brasserie ‘de Berwien’ in deelgemeente Moelingen verzoop die middag in de rivier. Uitbaters Odin en Maurice waren op dat moment nog maar net een maand open.

In Moelingen regende het die eerste juni 2018 niet alleen ontzettend hard. In het lage dal van de Limburgse grensgemeente kwam ook het water van de hoger gelegen rivieren allemaal samen. Terwijl de Berwijn in de zomer maar een smal kronkelend beekje is, werd het die bewuste vrijdag een stroom doorheen het hele dorp. Burgemeester Huub Broers kondigde prompt het rampenplan af. “Zoiets hebben we hier nog nooit meegemaakt,” oordeelde hij. “Wijzelf hadden een maand eerder de brasserie ‘de Berwien’ overgenomen,” blikt Odin Postma samen met collega en zakenpartner Maurice Lexis terug. “We hadden uiteraard gehoord dat er hier in Moeilingen in 1998 ook al eens een zware overstroming was geweest, maar zoiets zou zich toch nooit meer kunnen herhalen was ons gezegd. Er waren immers tal van maatregelen genomen. Die vrijdag is het dan toch gebeurd. En blijkbaar nog erger dan ooit tevoren. Toen het water die middag zo snel begon te stijgen is de brandweer nog naar hier gesneld. Met zandzakjes probeerden ze onze deuren te barricaderen. Maar er was gewoon geen beginnen meer aan. Het water gutste langs alle kanten onze zaak binnen. De koelkasten, de piano, de tafels en de stoelen: alles stond onder water. Dan weet je even niet meer wat je moet doen. Hoe moesten we dat amper een maand na onze feestelijke opening te boven komen?”

Puin ruimen

Niet alleen Maurice en Odin waren trouwens slachtoffers. Een groot deel van het dorp kreeg water binnen, zoals ook ‘Laken en Servet’, een Bed en Breakfast pal tegenover de brasserie. Ook zij hadden pas gerenoveerd. Tientallen inwoners van de wijken Elzen, Winkel en Dries moesten het water uit de woonkamers wegtrekken, net als de bewoners van de Voerenstraat en de Dorpsstraat. Dagen en weken nadien werd er nog puin geruimd. De gemeente plaatst containers om de vernielde spullen in te zamelen. Tijdens de overstroming maakten Maurice en Odin nog tijd vrij om de hulpdiensten te bedanken. “Zij konden ook gewoon niets meer beginnen tegen die kolkende massa water. Nochtans zijn ze allemaal wel tot het uiterste gegaan. Niemand kon hier iets aan doen,” vond het uitbatersduo.

Opnieuw open

Ruim een half jaar later is er nog heel weinig te zien van de ramp die op 1 juni Moeilingen trof. In enkele huizen is op de muren wel nog te zien hoe hoog het water gestaan heeft. Niet alle kamers konden immers al herschilderd worden. “We hadden het zelf nooit gedacht. Maar goed 24 uur na die dramatische overstromingen konden wij alweer opengaan,” vertelt Odin Postma van Brasserie de Berwien. “Het was natuurlijk duffe ellende op het moment zelf, maar plots kwam het hele dorp bij elkaar. Mensen die net iets hoger woonden, besloten te komen helpen. Het halve dorp stak van het ene moment op de andere de handen uit de mouwen om de smurrie weg te keren. We hebben op andere plaatsen ook al een zaak gehad, maar zoveel solidariteit hadden we nog nooit gezien. Dat is wel het mooie aan een dorp Moeilingen. Hier hangen de mensen meer aan elkaar, en hier wordt oprecht hulp geboden. Tot onze eigen verbazing was onze brasserie de dag nadien weer netjes. Hartverwarmd al die mensen die de handen uit de mouwen staken. We hebben de tafels en stoelen weer afgeveegd en keurig op hun plaats gezet. Onze zaak werd halsoverkop de uitvalsbasis om alles te regelen in het getroffen Moeilingen. Van hieruit werd bekeken hoe de andere mensen verder geholpen konden worden. De ene ploeg zat te vergaderen, terwijl de anderen gewoon moesten bekomen bij een warme kop koffie. Veel inwoners hebben zich in die ellendige uren van hun mooiste kant laten zien. Ook voor ons persoonlijk is het nadien goed afgelopen. De overstroming van juni werd immers gevolgd door een erg warme en droge zomer. De zaak zat de hele zomer goed vol. Die heeft ons seizoen ruimschoots goedgemaakt. Een gigantische opluchting, na zo een zware tegenvaller de eerste weken na de opening.”

Maatregelen

Het dorp blikt intussen ook weer volop vooruit. Terwijl eerst gedacht werd dat de zware overstroming van 14 september 1998 zich nooit meer kon herladen, buigen waterkundigen zich terug over de plannen. “De overstroming van 1 juni 2018 overtrof helaas alle vorige,” herhaalt burgemeester Huub Broers (Voerbelangen) van Voeren. “Eerdere maatregelen waren kennelijk niet afdoende om te beschermen. Maar wat konden we op dat moment tegen zo een massa water beginnen? Toch blijken er oplossingen te zijn. Hogerop zijn nog een paar weilanden, en groenen bermen die uitwijkruimte geven. We zijn samen met alle instanties aan het bekijken hoe we die kunnen inzetten bij noodweer. Mocht het nodig zijn kunnen we velden en bermen langs de Berwijn onder water zetten bij zware regenval. Dat moet het lager gelegen Moelingen in de toekomst veel beter beschermen. We zijn er nog niet, maar dit is toch één van de belangrijkste dossiers die ik als burgemeester nog gerealiseerd wil krijgen. Zo een overstroming mag zich niet meer herhalen.”

Ook in Brasserie De Berwien blikken ze vandaag alleen nog vooruit. “Al weet je met het weer natuurlijk nooit,” vrezen Odin Postman en Maurice Lexis. “We liggen hier nu eenmaal laag tegen de rivier aan. In de zomer is dit een prachtige en verkoelende plek. Maar wij gaan ook het zekere voor het onzekere nemen. We hebben alvast schotten besteld die we in de toekomst tussen de buitendeuren kunnen schuiven. Als we dat combineren met wat zandzakjes kunnen we zo een volgende keer het hoge water te snel afzijn. Wat zo een overstroming willen we natuurlijk nooit meer meemaken.”