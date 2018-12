Vlimmerse oorlogsslachtoffers krijgen gedenkplaat aan Sint-Quirinuskerk Toon Verheijen

05 december 2018

10u13 0 Op de begraafplaats aan de Sint-Quirinuskerk in Vlimmeren wordt zondag een gedenkplaat onthuld ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers van Vlimmeren. Initiatiefnemer is Jan Oostvogels.

Inwoner van Vlimmeren Jan Oostvogels kwam op het idee, omdat de Vlimmerse oorlogsslachtoffers steifmoederlijk werden behandeld. Daarom richtte hij het Comité Vlimmerse Oorlogsslachtoffers op. Samen met de families van de slachtoffers richtte hij een verzoekschrift aan het college van burgemeester en schepenen om werk te maken van een gedenkplaat in Vlimmeren. “Het gemeentebestuur was heel erg bereid om daarrond samen te werken. De gedenkplaat krijgt een gepaste plaats tegen de kerkmuur tussen de zij-ingang en de ingang van het kerkhof”, zegt Oostvogels.

In aanloop van de inhuldiging werden de nabestaanden van de Vlimmerse slachtoffers opgespoord. Hun verhalen worden gebundeld in een brochure. In Vlimmeren vielen er in beide wereldoorlogen acht slachtoffers te betreuren. Uit WO I is dat Henricus Fransen en uit WO II Petrus Van Staeyen, John de Prins, Alfons Michielsen, Maria Bellemans, Maria Verboven, Jozef Driesen en Victor Maegh. De nakomelingen van de slachtoffers werden uitgenodigd op de inhuldiging.

De plechtigheid start met een gebedsviering om 11 uur in de Sint-Quirinuskerk en aansluitend wordt de gedenkplaat ingehuldigd. Brassband De Kempengalm zorgt voor muzikale begeleiding. Er volgt ook een bloemlegging onder het Te Velde door de klaroenspelers van de brandweer Beerse.