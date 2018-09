Zwarte rook bij paters trappisten 05 september 2018

De brandweer rukte gisteren net voor de middag uit naar de abdij van de paters trappisten, langs de Donkerstraat in Westvleteren. "In een tellerlokaal in het oudere gedeelte van het domein had een condensator in een elektriciteitskast vuur gevat", weet Bart Couwet, bevelhebber van de Poperingse brandweerpost. "Dat veroorzaakte nogal wat dikke, zwarte rook. Een elektricien die toevallig in de buurt was, besloot daarom het lokaal niet binnen te gaan en liet de deur ongeopend. Hij sloeg wel onmiddellijk alarm." De brandweer had de situatie snel onder controle. "De schade bleef beperkt tot de elektriciteitskast met daarin de condensatoren", zegt Couwet. (VHS)